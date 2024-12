Wiktor Zborowski zdradził, jak mówi do niego zięć, Andrzej Wrona. Przesłodko!

Na co zmarł Ryszard Poznakowski? Na ostatnim koncercie nic nie zapowiadało śmierci

Grał niemal do końca

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali nowy dom. Nie uwierzycie, co jest w środku

To już koniec remontu?

Karolina Gilon pochwaliła się baby shower. Co za uroczy widok!

Bal Fundacji TVN odbywa się już kolejny raz. Na wielkiej imprezie organizowanej przez jedną z największych stacji w kraju pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Większość aktorów, dziennikarzy i celebrytów postawiło na niecodzienne stroje. Te stylizacje zrobiły na nas największe wrażenie!

Zobacz też: Tak wyglądały kulisy balu TVN. Tańce Gessler, popisy Janachowskiej, udko z kaczki i trufle. Balanga nie dla każdego. Mamy zdjęcia ze środka nocy

Izabela Janachowska, Malwina Wędzikowska, Agnieszka Szulim i Julka Wieniawa zaszalały z drogimi torebkami

Jak się można domyślać, większość gwiazd postawiła na szalenie drogie stylizacje. Suknie gościń zwracały uwagę, kiedy te przechadzały się po wydarzeniu. Naszą uwagę przyciągnęły też torebki. Te niewielkie dodatki kosztowały krocie. Gwiazdy nieźle się szarpnęły!

Izabela Janachowska to prawdziwa milionerka. Gwiazda na czerwonym dywanie zaprezentowała się błyszczącej sukni oraz pasującym czepku na głowie wysadzanym kamieniami. W ręku miała okrągłą torebkę marki Valentino. Ten model kosztuje około 21 tysięcy złotych.

Malwina Wędzikowska w ten wyjątkowy wieczór wybrała złotą suknię, która podkreśliła jej kobiece kształty. Gwiazda w ręku trzymała torebkę marki Bvlgari. Taki model kosztuje około 13 tysięcy złotych.

Zobacz też: Julia Wieniawa na bal TVN przebrała się... za Edytę Górniak?

Agnieszka Szulim z kolei postawiła na różową suknię z krótkim rękawem. Dziennikarka do swojej stylizacji dobrała niewielką torebkę w podobnym kolorze, co jej kreacja. Okazuje się, że jest to model Versace, który kosztuje około 12,5 tysiąca złotych.

Julka Wieniawa z kolei na wydarzeniu wyglądała, jak księżniczka z bajki o Kopciuszki. Młoda gwiazdka wybrała tego wieczoru model Coperni. To najtańsza torebka z naszego zestawienia. Model Julki kupicie już za dwa tysiące złotych. Skusicie się?

Zobacz też: Krupa w brokacie, Przetakiewicz w piórach, Olejnik w kapturze. Tłum gwiazd na balu Fundacji TVN!

Zobacz naszą galerię: Festiwal drogich torebek na balu TVN. Janachowska, Wędzikowska, Wieniawa i Szulim wydały na nie krocie

Sonda Który program TVN oglądasz najczęściej? Kuchenne rewolucje Master Chef Dzień dobry TVN Top Model Kuba Wojewódzki Kobieta na krańcu świata