Aktorka i do tańca, i do różańca

W czwartym odcinku programu "Taniec z gwiazdami" motywem przewodnim był temat wiosny, która zawitała ostatnio na dobre. W ubiegłą niedzielę z programem pożegnały się wyjątkowo aż dwie pary. Wśród nich znaleźli się: Beata Olga Kowalska i Filip Chajzer. Odpadnięcie prezentera było nie lada zaskoczeniem! W rozmowie z naszym reporterem Filip Chajzer wyznał, że teraz czekają go nowe wyzwania! Były prowadzący "Dzień dobry TVN" otwiera lada dzień nowy lokal gastronomiczny! Poznajcie szczegóły!

Filip Chajzer odpadł z "Tańca z gwiazdami". Teraz otwiera nowy lokal gastronomiczny!

Nasz reporter porozmawiał z Filipem Chajzerem tuż po niedzielnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Mimo, że prezenter pożegnał się z programem, to na jego twarzy gościł uśmiech. Opowiedział nam o nowym lokalu gastronomicznym, otwiera on bowiem lokal z kebabem!

- Dzisiaj ja jestem szczęśliwy, bo od dwóch lat pracowałem nad moim biznesem. Włożyłem w to bardzo dużo czasu i pieniędzy i on rusza 3 kwietnia. Jestem na chwileczkę przed grand openingiem mojego kebaba "Kebab Kreuzberg", rusza obok Arkadii w Warszawie i dla mnie to bardzo ważny moment w życiu, bo przechodzę od show-biznesu do biznesu na poważnie - powiedział nam Filip Chajzer.

