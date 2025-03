Filip Chajzer kolejny raz zaangażował się w pomoc dziecku. Dziennikarz w swoich mediach społecznościowych dodał nagranie, na którym opowiada o sprawie pana Przemysława oraz jego syna, którzy starają się o wspólne zamieszkanie. Historia wzrusza do łez.

Filip Chajzer utyskuje na TVN, TVP oraz Polsat

W mediach społecznościowych Filipa Chajzera pojawiło się nagranie, na którym dziennikarz przedstawia historię chłopca, który chce mieszkać z ojcem. Według relacji pana Przemka obecny partner jego byłej żony miał niezbyt dobrze traktować chłopca. Do tego stopnia, że dziecko samo chciało zmienić miejsce zamieszkania. W sieci pojawiło się nawet nagranie, na którym pokazane jest odebranie Olka ojcu przez policję. W sieci zawrzało! To właśnie obok tego nagrania nie mógł przejść obojętnie Chajzer.

Na filmiku pan Przemysław kłóci się z policją. Mężczyzna twierdzi, że dopuścili się oni przestępstwa. Mężczyzna mówi na filmie, że był on siłą odciągnięty od syna, a także straszono go gazem. Chajzer z kolei na swoim najnowszym nagraniu zaczął utyskiwać na stacje telewizyjne, takie jak TVN, TVP oraz Polsat.

TVN, TVP, POLSAT. Moi sympatyczni koledzy dziennikarze tych stacji bardzo serdecznie odmówili mi wczoraj poruszenia na ich antenie sprawy dziecka, które w świetle prawa jest porywane z domu wbrew swojej woli - napisał Chajzer w poruszającym wpisie.

Na nagraniu Filip dodał, że skoro stacji telewizyjnych nie interesuje tak ważny temat, to on nie wie, co w takim razie może być interesujące.

To jest jazda bez trzymanki, każdy z nich powiedział: Filip, to nie jest dla nas specjalnie interesujące, więc jeśli porwanie przez kuratorkę i policjanta dziecka z domu, do drugiego domu (...) nie jest interesujące, to ja się do cholery jasnej pytam, co w mainstreamie jest interesujące?! - powiedział wyraźnie wzburzony na nagraniu Chajzer.

