Filip Chajzer ma za sobą trudne miesiące

W połowie ubiegłego roku Filip Chajzer (40 l.) był na ustach wszystkich. Niekoniecznie z dobrego powodu. Wcześniej przez lata był jednym z ulubieńców widzów. Jednak kilka jego decyzji oraz nieprzemyślane wypowiedzi sprawiły, że dzisiaj wiele osób doradzało mu przerwę od show-biznesu.

Filip na zmianę to znikał, to wracał do internetowej działalności. Jego konflikt z youtuberem Księżulo czy swoista telenowela związana z jego uczestnictwem w Fame MMA, odbiły się w mediach głośnym echem.

Nawet wierni fani prezentera nie mogli się nadziwić jego kolejnymi ruchami. Wiele osób zastanawiało się czy Filip Chajzer wróci jeszcze do telewizji. Kilka miesięcy temu Edward Miszczak stwierdził, że nie jest on "gotowy do pracy na żywo". Te słowa nie spodobały się samemu zainteresowanemu.

Edwardzie, to telewizja nie jest gotowa na mnie - odpowiedział Chajzer.

Filip Chajzer wraca do telewizji z ojcem u boku

Co ciekawe, jeszcze rok temu mówiło się, że Miszczak miał mieć wobec niego ambitne plany - od prowadzenia nowej wersji "Idź na całość" po rolę jurora w "Tańcu z Gwiazdami". Nie zapowiada się, żeby w najbliższym czasie 40-latek zawitał do Polsatu. W ostatnim czasie Filip mocno ograniczył swoją medialną działalność. Skupił się za to na rozwoju kebabowego biznesu.

Kilka tygodni temu pojawiła się informacja o powrocie Filipa do telewizji. "Nigdy nie mów nigdy. Niedługo widzimy się w TV!" - ogłosił niedawno na Instagramie były gwiazdor TVN. Nie zdradził jednak o co dokładnie chodzi. Wiele osób podejrzewało, że pojawi się u boku ojca, Zygmunta Chajzera.

Wiadomo już, że mieli rację. Panowie poprowadzą program "Złote czasy telewizji" na kanale Antena HD. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 1 marca o godzinie 18:00.

Przygotujcie się na wyjątkową podróż do czasów, gdy telewizja miała prawdziwą magię! Kultowe programy, niezapomniane emocje, śmiech, wzruszenia i moc wrażeń – to wszystko czeka na was już wkrótce. Powspominajmy razem najlepsze chwile polskiej i zagranicznej telewizji - zapowiadają producenci.

