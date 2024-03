Finalistka hiszpańskiej edycji rozbiła bank w polskim The Voice Kids. Baronem wzdrygnęło. Cleo mówi o opętaniu

W wielka Sobotę TVP wyemitowało ostatnie "Przesłuchania w Ciemno" 7. edycji „The Voice Kids”. W sobotni wieczór poznaliśmy ostateczny skład drużyn Cleo, Nataszy Urbańskiej oraz Tomsona i Barona. Wśród uczestników, którzy wystąpili na scenie, jak zawsze pojawiło się wiele muzycznych talentów, m.in. Marta Porris Zalewska, która urodziła się i na co dzień mieszka w Hiszpanii. Nastolatka postanowiła zaprezentować swoje wokalne umiejętności w przeboju „Beat It” Michaela Jacksona, czym od razu wywołała uśmiechy na twarzach i spontaniczne reakcje trenerów. Zachwyceni byli jeszcze zanim dziewczynka zaczęła śpiewać, a potem było jeszcze lepiej. Po kilku wersach odwróciła się Cleo, w jej ślady szybko poszła Natasza, która nie była w stanie usiedzieć w fotelu, więc natychmiast zaczęła tańczyć w rytm dynamicznego przeboju. Thomson i Baron zwlekali jeszcze przez moment, ale ostatecznie również odwrócili fotel.

Trenerzy stoczyli o zacięta walkę o uczestniczkę. Wygrała Natasza

Wszyscy trenerzy zapragnęli mieć Martę w swojej drużynie. Natasza stwierdziła, z eto był istny ogień i nie mogła oderwać wzroku od młodej wokalistki. "To, co wydarzyło się na scenie... Nie często zdarza się, że scena cię opętała, że jesteś w totalnym amoku muzycznym. Ale wiesz, jak to jest fajne. Cała chodziłam tutaj. Jesteś zjawiskiem, jesteś wyjątkowa" - emocjonowała się Cleo. Baron podkreślił, że w czasie występu dwukrotnie nim wzdrygnęło, po czym dodał: "Była w tobie naturalna złość. Miałaś coś do wykrzyczenia. Interpretacja sto na sto" - mówił zachwycony muzyk.

Marta Porris Zalewska w hiszpańskiej edycji dotarła do finału

W 2022 roku nastolatka brała udział w „La Voz Kids” - hiszpańskiej wersji programu. Jej niezwykły głos i charyzma przyciągnęły uwagę dwóch z czterech trenerów, a Marta zdecydowała się dołączyć do drużyny wokalisty Sebastiána Yatra. Pod jego skrzydłami Marta rozwinęła swój muzyczny warsztat i dotarła aż do wielkiego finału! Choć 14-latka ostatecznie nie wygrała programu, osiągnęła ogromny sukces. Dodatkowo, jej wszystkie występy na oficjalnym kanale YouTube hiszpańskiego „La Voz Kids” wyświetlono ponad milion razy! Jeśli Marcie pójdzie w polskiej odsłonie programu tak dobrze, jak w hiszpańskiej, możemy być świadkami narodzin międzynarodowej gwiazdy, która ma szansę osiągać sukces na miarę Sary James, zwyciężczyni 4. odsłony „The Voice Kids”.

Natasza Urbańska znów płacze w "The Voice Kids". Na wspomnienie córki nie mogła się opanować. Sytuację ratuje Baron

Finalistka hiszpańskiego The Voice Kids w polskiej edycji!