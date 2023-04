Wiktoria Gąsiewska to jedna z najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia. Popularność zdobyła wstępując w serialach telewizyjnych, zagrała m.in. w "Barwach szczęścia", "Rodzince.pl", "Przyjaciółkach" i "Kowalscy kontra Kowalscy". Jest podziwiana za urodę, styl i swobodny sposób bycia. Fani chętnie śledzą, co się dzieje u niej zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Jeszcze niedawno głośno było o jej rozstaniu z wieloletnim partnerem Adamem Zdrojkowskim, potem łącza przegrzewały spekulacje na temat jej nowego związku z JasPerem Sołtysiewiczem. Internauci wypatrzyli już nawet na jej palcu zaręczynowy pierścionek. Co i rusz dopatrują się też oznak ciąży u młodej gwiazdy.

Gąsiewska zapytana wprost o zaokrąglony brzuszek. Odparowała bez namysłu

Popularność celebrytki wykorzystują też marki modowe i urodowe, chętnie zatrudniając ją do kampanii reklamowych swoich produktów. Tym razem dziewczyna wybrała się na wycieczkę do Barcelony, gdzie dziarskiM krokiem przemierzała miasto w wygodnych butach marki Ryłko. Gwiazda zadbała też o znakomite, wiosenne stylizacje i trzeba przyznać, że w intensywnych, żywych kolorach wyglądała olśniewająco - zwłaszcza w obcisłej, ciemnoróżowej sukience było jej do twarzy. Znaleźli się jednak i tacy wśród komentujących, którzy nie odpuścili okazji do uszczypliwości i wtykania nosa w prywatne sprawy aktorki. Jeden z internautów dopatrzył się na fotografii zaokrąglonego brzuszka i zapytał wprost, czy jest w ciąży.

Aktorka odpisała bez namysłu i skrępowania, ale za to z rozbrajająca szczerością: - Nie, lubię sobie dobrze zjeść. W ten sposób zamknęła usta wszystkim tym, którzy chcieliby drążyć temat, dając jednocześnie do zrozumienia, że nie życzy sobie, by internauci mieszali się w jej prywatne sprawy, zwłaszcza tak intymne, jak te związane z ewentualną przyszłą ciążą.

Wiktoria Gąsiewska zdradza, jak zareagowała, gdy zobaczyła, ile pieniędzy zarobiła do 18. roku życia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.