Wiktoria Gąsiewska zaręczona? Pokazała pierścionek! Jasper Sołtysiewicz kompletnie ją zaskoczył

Wiktoria Gąsiewska już od jakiegoś czasu widywana jest u boku Jaspera Sołtysiewicza. Ich związek stał się na tyle poważny, że o komentarz poproszono nawet byłego partnera aktorki, z którym spotykała się przez kilka lat, Adama Zdrójkowskiego. Aktor życzył jej szczęścia i nie wdawał się w osobiste szczegóły. Teraz okazuje się, że życzenie mogło się spełnić! Gąsiewską niedawno pytano o potencjalną przyszłość relacji z aktorem poznanym na planie serialu "Barwy Szczęścia'. Choć przyznała, że ją widzi, była jednak dosyć ostrożna w swojej wypowiedzi.

Myślę, że to jest przyszłość, ale ja się nie spinam. Chciałabym, żeby było miło, przyjemnie, żebyśmy razem spędzali czas i przeżywali przygody - zwierzyła się reporterce Jastrząb Post Wiktoria Gąsiewska.

W święta stało się jednak coś nieoczekiwanego! Wiktoria Gąsiewska zamieściła na Instagramie uroczą relację z odpakowywania gwiazdkowego podarunku od Jaspera Sołtysiewicza. Prezent był sprytnie ukryty w kilku kolejnych, coraz mniejszych pudełeczkach... Aż oczom widzów okazał się pierścionek! Momentalnie fani pomyśleli, że chodzi o zaręczyny. Zwrócili także uwagę, że Gąsiewska założyła go na palec, na którym zazwyczaj nosi się pierścionek zaręczynowy.

Sama aktorka nie zdecydowała się jednak potwierdzić tych rewelacji. To jak, nie była w stanie ukryć swojego szczęścia, czy to jeszcze za wcześnie na gratulacje? Dajcie znać, co myślicie, w naszej sondzie na końcu artykułu.

i Autor: Instagram/Wiktoria Gąsiewska

i Autor: Instagram/Wiktoria Gąsiewska

