Gdy był małym chłopcem, Polacy go uwielbiali. Ostatecznie brat Olgi Frycz nie poszedł w ślady ojca. Kim jest dzisiaj?

jot | aszu 17:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Olga Frycz poszła w ślady ojca, cenionego aktora Jana Frycza. Jednak mało kto wie, że jej młodszy brat Antoni Frycz, także zasmakował filmowego świata! Kim jest brat Olgi Frycz? Z pewnością doskonale kojarzycie go z ekranu telewizora. Polacy uwielbiali go, gdy był małym chłopcem. W dorosłym życiu poszedł jednak inną drogą. Co dziś robi?