Olga Frycz dziś jest znaną aktorką teatralną, filmową i serialową. Swoją karierę zaczynała lata temu, jeszcze jako dziecko. Pierwsze kroki na ekranie stawiała w produkcji "Gry uliczne" oraz filmie "Gdzie jesteś święty Mikołaju", gdy miała zaledwie 10 lat. Jej kariera ruszyła pełną parą, gdy aktorka była bardzo młoda. Olga Frycz szybko zyskała sympatię widzów.

Olga Frycz aktorski talent odziedziczyła po ojcu, Janie Fryczu. Poszła w jego ślady, chociaż rodzice Olgi rozstali się, gdy była nastolatką. Aktorka miała żal do ojca i dopiero po latach, jak sama mówiła, nawiązała się między nimi partnerska relacja. Mało kto wie, że jeden z braci Olgi Frycz, Antoni Frycz, także jak ona - był aktorem, a konkretnie aktorem dziecięcym.

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Kim jest brat Olgi Frycz, Antoni Frycz? Polacy znają go sprzed lat

Brat Olgi Frycz, Antoni Frycz debiutował w Teatrze Telewizji jako mały chłopczyk, na początku lat 90. w spektaklu "Szczególnie małe sny". Jednak Polacy mogą go kojarzyć przede wszystkim z roli Jasia, brata Irenki Borowskiej z serialu "Panna z mokrą głową" zrealizowanego na podstawie książki Kornela Makuszyńskiego, w 1994 roku. Mały Antoni Frycz doskonale radził sobie na ekranie i grał rezolutnego brzdąca tworząc zgrany duet z serialową siostrą, w którą wcielała się Paulina Tworzyańska. W serialu "Panna z mokrą głową" grała plejada najlepszych polskich aktorów, w tym Marek Kondrat, Anna Nehrebecka czy Anna Milewska. Jako dziecko Antoni grał jeszcze w kilku serialach i spektaklach. Jednak w dorosłym życiu postawił na coś innego, zajął się scenografią.

Antoni Frycz na zdjęciu niżej stoi obok Olgi Frycz po prawej.

Ile rodzeństwa ma Olga Frycz? Aktor był ojcem sześciorga dzieci

Chociaż artykuły o rodzinie Fryczów najczęściej skupiają się na Oldze i Antonim, mało kto zdaje sobie sprawę, jak liczne jest ich rodzeństwo. Jan Frycz doczekał się łącznie sześciorga dzieci z dwóch małżeństw. Najstarsza córka, Gabriela, jest owocem związku aktora z jego pierwszą żoną, Grażyną Laszczyk. Natomiast z drugiego małżeństwa, z Agatą Frycz, aktor miał pięcioro dzieci – córki Olgę i Marię oraz synów: Antoniego, Michała i Wojciecha.

Czym zajmuje się pozostałe rodzeństwo? Nie wszyscy poszli w aktorstwo

Podobnie jak Antoni, brat Michał Frycz również próbował swoich sił przed kamerą jako dziecko. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Sławie i chwale" oraz w serialowej wersji "Ogniem i mieczem". Mimo wczesnego startu, w dorosłym życiu nie związał się z aktorstwem i dziś ceni sobie prywatność. Zupełnie inną artystyczną ścieżkę obrał Wojciech Frycz. Zamiast aktorstwa, wybrał muzykę – jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku i cenionym kompozytorem muzyki filmowej oraz teatralnej. Tworzył ścieżki dźwiękowe do wielu spektakli i współpracował przy reklamach znanych marek, zdobywając nagrody na festiwalach.

Talent aktorski odziedziczyła także najstarsza córka Jana Frycza, Gabriela, która jest cenioną aktorką teatralną. Jedynie najmniej znana z rodzeństwa Maria Frycz konsekwentnie unika świata show-biznesu. Każde z dzieci znalazło więc własną drogę, a sam Jan Frycz podkreślał w wywiadach, że nigdy nie zamierzał pomagać im w karierze, dając im wolną rękę w wyborze ścieżki zawodowej.

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