Gdy zmarł miał 682 lata? Nagrobek polskiego "wampira" zlikwidowany

Na stronach internetowych Faktu oraz na YouTube, można natrafić na materiał wideo "Człowiek, czy wampir? Miał 682 lata?". Powstał on w 2015 roku i cieszył się sporą popularnością. Po latach postanowiliśmy sprawdzić o kogo chodziło. Tym zmarłym był Ignacy Koralewski, który odszedł 27 sierpnia 1913 roku. Informacja o jego śmierci pojawiła się nawet w dzienniku powszechnym "Słowo". Czy napisano tam, że żył prawie 700 lat? Otóż nie, w prasie poinformowano, że zmarły miał 82 lata.

Nie mamy zatem do czynienia z żadnym wampirem. Wyryte 682 lata na nagrobku, to prawdopodobnie zwykły błąd kamieniarza. Wiadomo, że w grobie Koralewskiego na Cmentarzu Bródnowskim w kwaterze 4D, pochowani są jeszcze Bogumiła i Anatol Ignatiew, którzy zmarli w latach 50. i 60. - wynika z danych zamieszczonych w serwisie grobonet.com. Mają oni spory nagrobek, na którym nie ma żadnych danych o Ignacym Koralewskim. Pomnik zmarłego, który stał po lewej stronie grobu Ignatiewów został najprawdopodobniej rozebrany w 2017roku, kiedy tuż obok pochowano innego zmarłego, któremu wykonano nowoczesny nagrobek.

i Autor: YouTube/Fakt

i Autor: mat. własny

