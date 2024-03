Przeżyły swoich mężów o przynajmniej 25 lat. Okrutny los gwiazd PRL

Same były długowieczne i niemal do śmierci cieszyły się dobrą kondycją fizyczną i psychiczną. Nie można tego powiedzieć o ich mężach, którzy zmarli dużo wcześniej niż one. Niektóre z nich wdowami byli blisko pół wieku. Barbara Krafftówna (+94 l.) straciła bardzo szybko dwóch mężów. Jeden z nich nie żyje już 55 lat!