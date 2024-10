Co tam się wyprawia?

Niewiarygodne, od czego uzależniona jest Luna. To może mieć fatalne skutki

Co za wyznanie!

Danuta Martyniuk ma wykształcenie pielęgniarskie. Pracowała na onkologii

Zenek Martyniuk od 35 lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Danutą, z którą ma syna Daniela. Gdy w 1989 roku początkujący artysta disco polo brał ślub, był zwykłym chłopakiem z Podlasia. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się tego, że kilka lat później Zenek Martyniuk zostanie wielką gwiazdą. Młodzi Martyniukowie początkowo wiedli życie, jak wiele polskich rodzin w latach 90. Danuta pracowała jako pielęgniarka na oddziale onkologicznym. To było bardzo trudne doświadczenie.

Pielęgniarki powinny zarabiać dużo, bo to jest ogromne poświęcenie, nawet rodziny. Pracując w dyżurach, nie spędza się tych świąt z rodziną i to jest naprawdę ciężka praca. Czasami pielęgniarka musi myśleć i za lekarza. Wykonuje te zlecenia lekarskie

- mówiła Danuta Martyniuk w rozmowie z Pomponikiem.

Gdzie pracuje Danuta Martyniuk? Zenek Martyniuk ujawnia

Mimo tych wszystkich poświęceń 57-latka w zeszłym roku mówiła nam, że myśli o powrocie do wyuczonego zawodu.

To prawda, coraz częściej myślę, żeby za jakiś czas wrócić do zawodu pielęgniarki. Zawsze czułam w sobie chęć niesienia pomocy innym ludziom i jak pracowałam zawodowo, czułam satysfakcję

- wyznała Danuta Martyniuk. Wygląda na to, że na razie nie zdecydowała się na to, by ponownie zostać pielęgniarką. Rąbka tajemnicy uchylił sam Zenek Martyniuk podczas rozmowy o... zakupach z portalem Shownews.pl. Okazuje się, że Danuta Martyniuk obecnie nie pracuje. Piosenkarz przy okazji pytania o związane z zakupami finanse, zdradził, kto w domu zarządza pieniędzmi.

Wspólnie, wspólnie. I ja, i żona. U nas nie ma tak, że ktoś tam dba. Znaczy, kto dba: ja pracuję, akurat żona nie pracuje

- wyjaśnił Zenek Martyniuk, który zdradził też, że lubi przechadzać się po różnych galeriach handlowych.

Coś fajnego sobie znajduję, to muszę kupić - czy fajną marynarkę, czy fajne stroje, czy jakieś fajne spodnie, fajne buty na scenę

- zaznaczył gwiazdor.

Zobacz naszą galerię: Danuta Martyniuk 25 lat temu wyglądała jak Kayah. Ale zmiana!

Sonda Co sądzicie o stylu Danuty Martyniuk? Jest świetny! Zgadzam się ze stylistą Kompletnie się na tym nie znam