Golizna na koncercie Julii Wieniawy. Pod sceną były nastoletnie fanki!

Adrian Rybak
2026-04-16 16:16

Julia Wieniawa kontynuuje swoją trasę koncertową i ostatnio odwiedziła Toruń. Na jej show w tym mieście pojawiło się wiele młodziutkich fanek, które zajęły miejsca w pierwszych rzędach. Pojawiły się jednak opinie, że show nie jest dostosowane do publiczności w nastoletnim wieku. Na scenie było sporo golizny!

Julia Wieniawa krytykowana za koncert

Julia Wieniawa nie ma ostatnio łatwo. Internat rozpisał się o jej stylizacji, która według wielu osób była bardzo niekorzystna, a niektórzy złośliwcy próbowali nawet negować jej perfekcyjną figurę. Teraz Wieniawa stała się bohaterką kolejnych kontrowersji. Pamiętacie, jak kiedyś Blanka została zjechana przez internautów za nieodpowiedni występ w szkole? Teraz na Julię Wieniawę spadła podobna krytyka. Gwiazda pojechała do Torunia, aby kontynuować swoją trasę koncertową. Wśród publiczności było bardzo dużo nastolatków, ponieważ to jedna z jej grup docelowych. Pojawiły się głosy, że show Julii Wieniawy jest raczej dla starszych odbiorców. 

Koncert Wieniawy to przesada?

Patrząc na nagrania z koncertu Julii Wieniawy w Toruniu szybko da się zauważyć, że faktycznie jest tak sporo golizny. Tancerki występują w bikini, sama artystka robi sensualne pozy, a dodatkowo ma zbliżenia z tancerzem. Z tego właśnie powodu pojawiły się komentarze, że koncert był zbyt seksualny dla młodej publiczności. Nastolatki patrzyły na to z pierwszych rzędów. Może warto uprzedzać, że koncerty są dla starszych odbiorców?

Trasa koncertowa Julii Wieniawy

Koncertem w Toruniu Julia Wieniawa rozpoczęła trasę Światłocienie Relove Tour 2026. Oto jej pełny harmonogram:

  • 15.04.2026 – Toruń, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
  • 16.04.2026 – Gdańsk, Stary Maneż
  • 17.04.2026 – Poznań, Klub Muzyczny B17
  • 21.04.2026 – Katowice, P23
  • 22.04.2026 – Kraków, Klub Kwadrat
  • 23.04.2026 – Wrocław, A2 Centrum Koncertowe
  • 26.04.2026 – Warszawa, COS Torwar 

Koncert promują jej ostatni album pod tytułem "Światłocienie".

