Blanka o zarobkach za "Solo". Czy kupiłaby za to mieszkanie w Warszawie?

100 milionów wyświetleń "Solo" na YouTube

Blanka wylansowała gigantyczny przebój. Utwór "Solo", z którym piosenkarka reprezentowała nasz kraj podczas Eurowizji w 2023 roku w Liverpoolu, podbił serca słuchaczy. Kawałek zyskał ogromną popularność nie tylko w Polsce, ale również w zagranicznych rozgłośniach radiowych. Szeroko zakrojona promocja przełożyła się na wybitne wyniki w internecie. Na początku 2026 roku oficjalny teledysk przekroczył barierę 100 milionów odtworzeń na platformie YouTube. Jak wokalistka ocenia ten spektakularny wynik w rozmowie z portalem ESKA.pl?

„Niesamowite szczęście. Ja pamiętam jak wydałam tę piosenkę i zaczynało się to od tysiąca, dwóch tysięcy. Trzymałam kciuki, żeby poszło, ale nie wiedziałam, że pójdzie aż tak” – mówi Blanka w rozmowie z dziennikarzem ESKA.pl.

Ile Blanka zarobiła na hicie "Solo"?

Zapytana o to, czy za same zyski ze 100 milionów odsłon w serwisie YouTube zdołałaby nabyć mieszkanie w Warszawie, artystka zaprzeczyła. Blanka wprost przyznała, że taka kwota nie wystarczyłaby nawet na zakup stołecznej kawalerki. Nie zmienia to faktu, że jej flagowy utwór przyniósł jej ogromne zyski. Piosenkarka wytłumaczyła, że pełną stabilizację finansową zagwarantowały jej połączone wpływy z tantiem, koncertów oraz odtworzeń na platformach streamingowych, takich jak Spotify czy Apple Music. Gdy padło pytanie o konkretne sumy, gwiazda szybko ucięła temat.

„Pieniążki lubią ciszę, tak naprawdę pieniądze, bo trzeba mówić pieniądze, nie pieniążki” – mówi w rozmowie z ESKĄ Blanka, która nie chciała podać konkretnej liczby.

Blanka i Skolim w nowym utworze "Niewinna"

Wiele wskazuje na to, że wokalistka wkrótce będzie świętować kolejne imponujące osiągnięcie. Jej najnowszy singiel "Niewinna", nagrany we współpracy ze Skolimem, błyskawicznie zdobywa ogromną popularność. Kawałek zanotował już ponad 7 milionów odtworzeń na platformie YouTube, co zwiastuje narodziny kolejnego ogólnopolskiego przeboju.