Górniak i Steczkowska OSTRO zjechane! Dodały bulwersujące (?) zdjęcia synów. "Justyna, masz coś z głową"

Edyta Górniak i Justyna Steczkowska mają dorastających już synów. Syn Edyty to 19-letni już Allan Krupa, a pociechy Justyny to 22-letni Leon Myszkowski i 17-letni jeszcze Stanisław. Kto by pomyślał, że gdy diwy wrzucą z okazji dnia dziecka posty, którym chciały złożyć swoim synom życzenia, wywołają istną burzę.

Edyta Górniak zamieściła na Instagramie fotografię, na której Allan Krupa pozuje ze swoją dziewczyną Andżeliką. "Moje dzieci. Moje szczęścia. Love x 2" - podpisała zdjęcie Edyta. Piękna dziewczyna jej syna wzbudziła kontrowersje wśród obserwujących artystkę. Na zdjęciu pali bowiem papierosa.

Edyta Górniak broni dziewczyny syna

"Z fajem" - napisała jedn z Internautek. "Kocham nawet z fajem" - odpisała Edyta, która już nie raz ganiła syna, także publicznie, za to, że pali papierosy. "I czym się tutaj chwalić?" - zapytała inna śledząca diwę internautka. "Miłością, baranie" - odpisała już ostrzej Edyta.

Internauci nie przestawali czepiać się Andżeliki i jej wyglądu. "Dziwna energia bije od tej dziewczyny. Nie uważa pani, że tatuaż na klatce piersiowej DEAD to zła energia?". Edyta stanęła w obronie ukochanej syna. "Kiedy umiera twój rodzic, z bólu ludzie robią różne rzeczy. Nie oceniaj przedwcześnie" - zaapelowała.

A za co oberwała Justyna Steczkowska? Ciąg dalszy tekstu niżej:

Justyna Steczkowska obrażona przez internautę

Kilka godzin po Edycie na podobny pomysł wpadła Justyna Steczkowska i również dodała na Instagramie post, w którym widać jej obu synów ze swoimi sympatiami. To filmiki z rodzinnych wakacji, na które zarówno Leon jak i Stanisław zabrali swoje drugie połówki. "Nasze kochane, szczęśliwe dzieci. Wszystkiego, co najlepsze dla Was, od zawsze na zawsze. Mama & tata" - napisała Jusia. Na wideo synowie diwy całują swoje dziewczyny w wakacyjnych okolicznościach - np. nad basenem czy na plaży. Justyna Steczkowska nie przewidziała, że to nie spodoba się Internautom. Zarzucono jej, że publikuje nieodpowiednie treści, bo przecież jej młodszy syn ma dopiero 17 lat.

"Justyna!!! Masz coś z głową, pokazując całujące się dzieci" - napisał jeden z follwersów gwiazdy. Od razu odpowiedziała. "Hm. To są dorośli ludzie :) ale wciąż moje dzieci" - wyjaśniła.

"Można się chwalić, jak najbardziej, ale trzeba pamiętać, że internet jest pełny nieodpowiednich ludzi, którzy tylko czekają na zdjęcie dziecka z basenu czy wanienki, żeby zaspokoić swoje chore potrzeby" - zaapelowała do Steczkowskiej jedna z fanek.

Zobaczcie filmik zamieszczony przez Justynę Steczkowską:

Czy rzeczywiście Edyta Górniak i Justyna Steczkowska przesadziły? Zagłosujcie w naszej sondzie pod tekstem.

