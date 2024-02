Gosia Andrzejewicz bawi się ptakiem na oczach fanów. "Nikt mi tego nie zabroni"

iga | dav 18:59

Gosia Andrzejewicz (40 l.) podczas jednego z ostatnich live na TikToku miała niezwykłego towarzysza. Zabiegając o uwagę widzów, wpadła na pomysł, by urozmaicić swój czat towarzystwem żywego koguta. Rzekomo miała kazać mu śpiewać, a także brać go na ręce i głaskać. Nie wszystkim się to jednak spodobało. Niektórzy zaczęli grozić, że zgłoszą ten fakt do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt oraz do organizacji Animals. Co na to sama zainteresowana?