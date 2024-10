W Telewizji Polskiej zaszło wiele zmian. Między innymi w programie "Koło Fortuny". Z popularnego show zniknęła Izabella Krzan oraz Norbi. Na ich miejscu pojawił się Błażej Stencel oraz Agnieszka Dziekan. Niedawno młody prowadzący postanowił opowiedzieć nieco więcej o swoim życiu prywatnym. Okazuje się, że jest w związku z Kamilem Krupiczem. Panowie udzielili niedawno wywiadu, w którym opowiedzieli, jak wygląda ich życie. Stencel wspominał też, jak w jego przypadku wyglądał coming out. Nie było łatwo!

Błażej Stencel udzielił wywiadu "Replice". Na łamach gazety wyjawił, jak na jego orientację zareagowali rodzice. Wyszło też na jaw, że zanim powiedział im prawdę, dużo rozmawiał na ten temat ze swoimi znajomymi.

Rodzice Błażeja nie zareagowali pozytywnie na rewelacje. Mężczyzna postawił im ultimatum - wszystko przez ojca, który powiedział, że nigdy nie zaakceptuje jego orientacji.

A jeśli chodzi o rodziców, o to, jak się dowiedzieli - to była masakra. Byłem wtedy z moim pierwszym chłopakiem. Była wielka awantura, chcieli mnie wysyłać do psychologów, na co ja przytomnie i odważnie odparłem, że to oni powinni do nich iść. Męczyliśmy się z tematem chyba cały rok. Tata powiedział mi, że nigdy tego nie zaakceptuje. Znów przytomnie i odważnie powiedziałem, że musi zaakceptować, bo inaczej straci syna. To chyba mocno oboje wzięli do siebie i od tamtej pory zaczęło być spoko - mówił w rozmowie Błażej.