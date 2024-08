Dramatyczny apel nowego prowadzącego "Koła fortuny" do widzów! Następca Norbiego prosi o szansę

Zmiany prowadzących w "Kole fortuny", jednym z flagowych teleturniejów TVP nie przypadły fanom do gustu. W sieci aż huczy od komentarzy fanów show, którzy żądają powrotu Izabelli Krzan i Norbiego. Padają deklarację, że nowi prowadzący, Błażej Stencel i Agnieszka Dziekan nie mają co liczyć na widzów. Sytuacja nabrzmiała do tego stopnia, że prezenter postanowił publiczne zaapelować do fanów show. O co prosi następca Norbiego?