Krystyna Janda to znana i utalentowana aktorka. Urodziła się w Starachowicach, a na studia wyjechała do Warszawy. Tam też poznała swoją pierwszą wielką miłość, którą okazał się Andrzej Seweryn. Mężczyzna był wówczas od niej starszy, był wykładowcą. Początkowo nie zaiskrzyło, Janda przyznała nawet później, że Seweryn nie zrobił na niej piorunującego wrażenia. To Andrzej miał szukać pretekstów, by tylko spotkać się z aktorką, a ona szybko zaczęła angażować się w relację z nim. Jak przypomina Onet. "ich relacja rozwijała się nawet mimo to, że doświadczony już aktor i asystent Tadeusza Łomnickiego, był wówczas żonaty. Dość szybko po nawiązaniu bliższej relacji ze swoją studentką Andrzej Seweryn zakończył małżeństwo z Bogusławą Blajfer. Wówczas nic nie stało na przeszkodzie, żeby mógł sobie ułożyć życie z nową wybranką". I choć rodzice, ani znajomi Jandy, nie przepadali za Sewerynem, to ostatecznie musieli go zaakceptować. W 1974 roku para weszła w związek małżeński. Ale sielanka nie trwała wiecznie.

Gosposia sprawiła, że Krystyna Janda rozstała się z mężem! Później aktorkę spotkała ogromna tragedia

Owocem małżeństwa Krystyny Jandy i Andrzeja Seweryna jest córka, Maria Seweryn. Niestety, związek pary nie przetrwał próby czasu. Pojawiły się między nimi różnice, których nie dało się zatrzeć. Janda wspominała, że chciała kontynuować karierę aktorską, a Seweryn bywał wobec niej krytyczny. W końcu uznała, że jest młoda i "inaczej myśli o życiu". Ostatecznie to gosposia Honorata miała sprawić, że Janda zdecydowała się zakończyć małżeństwo.

"O drugiej w nocy Honorata wyszła ze swojego pokoju i powiedziała do mnie: "Dosyć tego, idziemy do tatusiów". Moi rodzice mieszkali już wtedy w Warszawie, dwie ulice dalej. Honorata ubrała dziecko, przyniosła moją sukienkę, pantofle i kazała mi włożyć. Właściwie ona podjęła ostateczną decyzję", napisała Krystyna Janda w książce "Tylko się nie pchaj".

Janda na przestrzeni lat odnowiła relację z Sewerynem, ale nie była to już relacja miłosna. W 1981 roku Janda poślubiła Edwarda Kłosińskiego, z którym doczekała się dwóch synów. Okazał się miłością jej życia. Dziewięć lat po ślubie na świat przyszedł ich syn Adam, a rok później Jędrzej. Niestety, Edward Kłosiński zachorował na raka płuc i zmarł 5 stycznia 2008 roku. Jandę spotkała więc ogromna tragedia. Śmierć nastąpiła trzy dni po jego 65. urodzinach.

Od tamtej pory Janda nie związała się już z nikim, ale prowadzi szczęśliwe życie rodzinne.

