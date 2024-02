Grażyna Błęcka-Kolska straciła ukochaną córkę. Po latach wróci do rodzinnej tragedii i opowie o niej

Grażyna Błęcka-Kolska dziesięć lat temu straciła w wypadku samochodowym ukochaną córkę. Sąd uznał za winną właśnie aktorkę. Zdaniem specjalistów, jako kierująca pojazdem, nie dostosowała prędkości auta do trudnych warunków atmosferycznych. Przez długie lata dochodziła do siebie, a teraz znowu wróci do tej tragedii. Opisze ją w swojej biografii.