Grażyna Szapołowska tylko wyszła z domu. Fani nie mogą uwierzyć, jak wygląda!

Grażyna Szapołowska pokazała swoje nowe zdjęcie ze świątecznego spaceru. Fani zachwyceni urodą i stylem 70-letniej gwiazdy

Grażyna Szapołowska to jedna z największych polskich gwiazd ekranu. Znamy ją z niezapomnianych ról w takich filmach, jak chociażby "Krótki film o miłości" Krzysztofa Kieślowskiego (1988) czy "Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy (1999). Za rolę w tym drugim filmie otrzymała nawet nagrodę Orła. Grażyna Szapołowska zawsze występowała w roli kusicielek i amantek - i zdaniem wielu fanów kusi do dziś! Choć aż trudno w to uwierzyć, jedna z największych polskich gwiazd filmowych skończy we wrześniu tego roku siedemdziesiąt lat. Na zdjęciach ze świątecznego rodzinnego spaceru aktorka wygląda olśniewająco. Grażyna Szapołowska wybrała kolorową, ale wysmakowaną stylizację - na głowie ma elegancką chustę, włożyła też niebieski modny płaszcz.

Gwiazda, córka i wnuczka jak trzy siostry? Zdjęcie ze spaceru zrobiło furorę w sieci

Niektórzy fani uważają, że wraz z córką i wnuczką, które pozowały z gwiazdą do wspólnej rodzinnej fotki, wyglądają jak trzy siostry. "Słowiańska moc kobiet z rodu", "Wszystkie trzy piękne!", "Ukochana moja piękna Grażyno jesteś moją Boginią" - to tylko niektóre komentarze obserwatorów Grażyny Szapołowskiej pełne zachwytu nad nieprzemijającą urodą i klasą naszej gwiazdy.

