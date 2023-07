Grażyna Szapołowska ze smutkiem wspomina macierzyństwo. Zrozumie ją wiele matek. "Nie miałam czasu na bycie dobrą matką"

Marta Manowska na weselu Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" szalała do białego rana. Co za kreacja!

Grażyna Szapołowska ze smutkiem wspomina macierzyństwo

Grażyna Szapołowska ma jedną dziecko - córkę Katarzynę, która jest owocem jej małżeństwa z Andrzejem Jungowskim. Aktorka w wywiadzie, którego udzieliła portalowi Jastrząb Post, wyjawiła, jak wyglądało jej macierzyństwo. Okazuje się, że kiedy Szapołowska urodziła Kasię w 1978 roku, musiała się mierzyć z walką o byt. Była wówczas młoda, pełna zapału i marzeń, aby rozwijać swoją karierę aktorską. - Jesteśmy młode, mamy dwadzieścia parę lat, rodzimy dzieci i nie mamy czasu. W tej chwili trochę zazdroszczę kobietom, które rodzą już jako dojrzałe kobiety i widzę, że to jest inne podejście – nie ma tego pośpiechu, nie ma tej walki o byt, chociaż o byt to w sumie jest zawsze walka – mówi Grażyna Szapołowska w rozmowie z Jastrząb Post. Grażyna Szapołowska przyznała także, że nie do końca wie, co to znaczy być dobrą matką.

Aktorka matczyne uczucia przelała na swoją wnuczkę

Aktorka w wywiadzie nawiązała także do swojej wnuczki i przyznała, że swoje uczucia przelewa obecnie na swoją wnuczkę. Jaką babcią jest Grażyna Szapołowska? - Myślę, że przelałam te uczucia na swoją wnuczkę, nie mając wcześniej czasu na bycie dobrą matką… chociaż co to znaczy dobra matka… nie wiadomo co to znaczy, co to jest to dobre - mówi.

Sonda Czy Grażyna Szapołowska to dobra aktorka? Tak, jedną z moich ulubionych! Nie, nie przepadam za nią Nie mam zdania