Grażyna Torbicka wraca do TVP! Znamy szczegóły

Grażyna Torbicka odeszła z TVP po 31 latach

Grażyna Torbicka (65 l.) jest nie tylko jedną z najbardziej znanych polskich dziennikarek, ale również prawdziwą ikoną w branży. Pracę w Telewizji Polskiej zaczęła jeszcze w latach 80., a dokładniej w 1985 roku w dziale literackim. Następnie przeszła do TVP 2 i w tym samym roku prowadziła prestiżowy festiwal w Opolu, a w kolejnym - również festiwal w Sopocie. Od pierwszej połowy lat 90. prowadziła autorski program "Kocham Kino", który miał wielką rzeszę fanów.

Z TVP związana była aż do 2016 r., kiedy poinformowała o swoim odejściu. "Po 31 latach pracy w Programie 2 TVP poczułam, że to dobry moment by spojrzeć na świat z innej perspektywy" - napisała wtedy ba Facebooku. W oświadczeniu nie wykluczała swojego powrotu na antenę TVP.

Grażyna Torbicka wróci na antenę TVP?

Zmiana władzy przyniosła wielkie zmiany również w TVP. Większość dotychczasowych twarzy telewizji pożegnało się z pracą. Wróciło za to wiele osób ze "starej gwardii". Od pewnego czasu mówi się o potencjalnym powrocie prowadzącej "Kocham Kino".

O negocjacjach z Telewizją Polską media rozpisywały się od grudnia 2023 kiedy to doszło do zmian we władzach TVP. Jak udało się ustalić "Super Expressowi", dopiero teraz udało się dopiąć wszelkie szczegóły i, jak potwierdziliśmy w naszych źródłach, Grażyna Torbicka znów zawita w telewizorach milionów widzów.

Grażyna to prawdziwa ikona i jej powrót do TVP to piękny symbol, o który od dawna zabiegano. Poprowadzi swój autorski program przed "Teatrem Telewizji", gdzie będzie robić to, z czego jest znana i za co pokochali ją widzowie - prowadzić rozmowy z twórcami - zdradza nasz informator.

