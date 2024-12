Grażyna Wolszczak rozprawia o swojej emeryturze i uderza w inne gwiazdy. "Nie każdy jest taki zaradny"

Produkcja „Jaka to melodia?” wydała komunikat. Janowski potwierdza zmiany w ulubionym teleturnieju Polaków

Historia miłości Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Teraz to już koniec

Wiedzą, co się stanie, gdy umrą

Grażyna Wolszczak mówi o swojej emeryturze

Grażyna Wolszczak to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek ostatnich dziesięcioleci. Grała w wielu kultowych filmach oraz serialach. Obecnie widzowie mogą ją oglądać w serialu "Na Wspólnej" w TVN. Od wielu lat zaangażowana jest również w działalność Fundacji Garnizon Sztuki, która produkuje spektakle teatralne. Grażyna Wolszczak świętuje dziś (7grudnia) swoje 66. urodziny. I choć już dawno temu mogłaby przejść na zasłużoną emeryturę, to wciąż pozostaje aktywna zawodowo. Co więcej - aktorka w jednym z ostatnich wywiadów rozprawiała na temat wysokości swojego świadczenia emerytalnego. Jak sama podkreśliła - nie zamierza nad nim ubolewać, czy wyżalać się w mediach.

Od zawsze jestem piekielnie rozsądna. Od kilkudziesięciu lat się mówiło o tym, że system emerytalny musi się w Polsce załamać prędzej czy później, w związku z czym postanowiłam na nim nie polegać i sama starałam się zabezpieczyć tę swoją emeryturę

- powiedziała Wolszczak w rozmowie z portalem Pomponik. Aktorka przy okazji swoich przemyśleń uderzyła w inne gwiazdy.

Aktorka uderza w inne gwiazdy. "Nie każdy jest taki zaradny"

Wolszczak w swojej wypowiedzi dla serwisu Pomponik nawiązała do kilku polskich gwiazd, które w ostatnim czasie narzekały na wysokość swoich emerytur. Przykładem są między innymi Krzysztof Cugowski, czy Maryla Rodowicz.

Nie będę płakała w mediach, ale nie każdy jest taki zaradny, więc rozumiem i współczuję tym, którzy płaczą w mediach lub w poduszkę, bo można nie mieć jakiejś wyobraźni w pewnym wieku, albo nie umieć sobie tego wszystkiego zorganizować.

- zaznaczyła dobitnie aktorka.

Sonda Lubisz Grażynę Wolszczak? Tak Nie