Grób Cezarego Olszewskiego utonął w kwiatach. Wzruszające, jak pożegnali tancerza bliscy. ZDJĘCIA

Pogrzeb Cezarego Olszewskiego

Pogrzeb Cezarego Olszewskiego odbył się w sobotę, 4 listopada w jego rodzinnym mieście - Ostrołęce. Uroczystości pożegnalne rozpoczęły się dzień wcześniej, czyli w piątek, 3 listopada - bliscy odmówili różaniec nad ciałem Olszewskiego. W sobotę o godzinie 14:00 została odprawiona msza pogrzebowa w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. W ostatniej drodze tancerzowi towarzyszyli rodzina oraz przyjaciele, w tym m.in. Marcin Mroczek. Po nabożeństwie żałobnym trumna z ciałem została pochowana na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce.

Wzruszające słowa przyjaciela Cezarego Olszewskiego

Na uroczystości pogrzebowe Cezarego Olszewskiego przybyły tłumy. Nie zabrakło jego rodziny, bliskich i przyjaciół. W kościele wzruszającą przemowę wygłosił najpierw ksiądz, a później bliski przyjaciel tancerza. To, co powiedział chwyta za serce. - Niezwykle otwarty, towarzyski, uczynny, miał niesamowity dar zjednywania sobie ludzi. Czarka chciało się znać i z nim przebywać, tak było od najmłodszych lat. Sukcesy w tańcu przeniosły Czarka do stolicy, dzięki udziałowi i zwycięstwu w "Tańcu z Gwiazdami" stał się rozpoznawalny w kraju, a nawet poza nim. Ostrołęka oszalała na punkcie Czarka! Przez kilka lat przyciągał nas przed telewizory, dał ogrom emocji, radości, dumy i zachwytu. Najpiękniejsze jest to, że nie zapomniał o nas tutaj, o swoich bliskich i gromadce tancerzy z Ostrołęki. To był nadal nasz Czarek... W tym roku śp. Cezary zapragnął rozpocząć wszystko od nowa w rodzinnym mieście. Gdy dotarł do Ostrołęki, było czuć powiew czegoś nowego w Czarku. Nie szukał poklasku, chciał robić dalej to, co kocha, czyli uczyć tańca - mówił przyjaciel tancerza, cytowany przez serwis eostrołęka.pl.