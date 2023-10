Groby aktorów słynnego domu opieki. Sporo prosi o remont. Niezapomniani

Wanda Boniszewska (1907-2003) - zakonnica, mistyczka, stygmatyczka. W 1934, w Wielki Czwartek została obdarzona stygmatami. Miała niegojące się rany na rękach, stopach, głowie, prawym boku i tułowiu oraz rany po biczowaniu. W 1944 trafiła do przytułku dla nieuleczalnie chorych. Została oskarżona, wraz z księdzem Antonim Ząbkiem oraz innymi siostrami, o przynależność do nielegalnego tajnego zakonu i ukrywanie agenta Watykanu. Aresztowano ją 11 kwietnia 1950. Została osadzona w gmachu przy ulicy Ofiarnej w Wilnie. Wyrokiem sądu sowieckiego, została skazana na 10 lat więzienia. 6 lat później została uwolniona i trafiła do punktu repatriacyjnego w Bykowie pod Moskwą. Po repatriacji w 1958, skierowano ją do szpitala psychiatrycznego. W Polsce mieszkała w następujących domach swojego zgromadzenia. Zmarła 2 marca 2003 w Chylicach, dzielnicy Konstancina-Jeziorny. Z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, przekonanego o świątobliwości jej życia podjęto starania, celem wyniesienia jej na ołtarze. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny.

Wacław Gąsiorowski (1869-1939) - pisarz, dziennikarz i scenarzysta, autor powieści , Huragan (1902), Pani Walewska (1904). Ścigany przez rosyjską Ochranę za publikację Ugodowców (książki o wizycie w Warszawie cara Mikołaja II), zmuszony był emigrować. Przebywał m.in. w Paryżu, potem wędrował po Europie szlakami kampanii napoleońskich. Był na Elbie i Korsyce, zwiedzał pola bitew pod Marengo, Somosierrą i Wagram zbierając dokumentację do powieści z tej epoki. Przebywał także w Ameryce Północnej (1918–1919 i 1921–1930). Do Polski na stałe wrócił w 1930 i osiadł w willi „Ukrainka” w Konstancinie. Został prezesem Stowarzyszenia Pisarzy i Publicystów Emigracyjnych. Od 1936 był sołtysem Konstancina. Traktował tę funkcję jako honorową (nie pobierał wynagrodzenia). Zmarł nagle 30 października 1939. Kondukt pogrzebowy z willi „Ukrainka” w Konstancinie na cmentarz w Skolimowie stał się wielką patriotyczną manifestacją[8]. Już krótko po jego śmierci przyjęło się określenie, jakoby pisarz „zmarł ze zgryzoty po klęsce wrześniowej”. Jego powieści doczekały się adaptacji filmowych. W 1932 roku powstał film Księżna Łowicka (znany też pod tytułem Noc Listopadowa). W 1937 roku w Hollywood powstał film Pani Walewska (ang. Conquest) w reżyserii Clarence’a Browna będący ekranizacją powieści Gąsiorowskiego pod tym samym tytułem. W roli tytułowej wystąpiła Greta Garbo.

Christian Grochowski (1945-1983) - kierowca wyścigowy, z wykształcenia fizyk po Politechnice Warszawskiej. Był jedynym polskim kierowcą zmarłym w wyniku wypadku na torze w epoce PRL. Do wypadku doszło na torze Czajka w Kijowie podczas wyścigu Pucharu Pokoju i Przyjaźni. Na trzynastym okrążeniu Grochowski w niewłaściwy sposób chciał się dać zdublować Toomasowi Napie, w efekcie czego samochody Polaka i Estończyka po wyjściu z jednego z zakrętów zderzyły się i wypadły z toru. Wskutek kolizji w pojeździe Grochowskiego doszło do przecięcia przewodu paliwowego, wycieku paliwa i pożaru samochodu. Służby ratunkowe pojawiły się dopiero po trzech minutach. W szpitalu w Kijowie stwierdzono u kierowcy 90% poparzeń ciała. Zawodnik zmarł dwa dni później. Był trzykrotnie żonaty; jego trzecią żoną była aktorka Ewa Kania (m.in. Kogel-mogel, Klan, Kryminalni, Na dobre i na złe", oraz dubbing Chip w Chip i Dale: Brygada RR). Miał dwóch synów i córkę.

Lucjan Szołajski (1930-2013) - lektor filmowy, ukończył PW. Przez 40 lat pracy był lektorem w ponad 20 tys. filmów. Znał język angielski, francuski, rosyjski i esperanto. W 2012 roku jego syn – Konrad Szołajski – zrealizował film dokumentalny pt. Głosy o kilku znanych polskich lektorach. Film opowiadał także o Lucjanie Szołajskim, lecz ten osobiście w nim nie mógł wystąpić z powodu ciężkiej choroby.

Kwatera artystów weteranów ze Skolimowa

Witold Gruca (1927–2009) - tancerz i choreograf, którego partnerem był aktor Jerzy Pietraszkiewicz (1917-2005). Jego żoną była śpiewaczkę operowa Alina Bolechowska (1924-2002) - Cmentarz Bródnowski, ślub brali dwukrotnie. Kobieta była nawet w ciąży, ale ją usunęła, co zdenerwowało Grucę.

Jerzy Block (1904-1996) - aktor, zagrał m.in. w "Znachorze", "Konopielce", "Kronice wypadków miłosnych" czy "Ludziach z pociągu".

Irena Burawska-Kessling (1922-2007) - aktorka, Znachor − żona Prokopa

Barbara Bittnerówna (1924–2018) – polska tancerka, primabalerina

Stanisław Holly (1911-1994) - aktor i śpiewak

Fabian Kiebicz (1920-2008) - aktor, kościelny Wiśniak w "Złotopolskich", grał też w "Plebanii".

Maria Klejdysz-Bąk (1927-2009) - aktorka, żona Henryka Bąka - Stare Powązki. Jej ostatnia rola była w serialu Blondynka. Zagrała także Piętakową w "Plebanii", w "Na dobre i na złe" i w "Domu".

Krystyna Królikiewicz-Harasimowicz (1921-2017) - aktorka, była sanitariuszką w powstaniu warszawskim. Córka mjr WP Adama Królikiewicza (1894-1966), zdobywcy brązowego medalu podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu 1924 w skokach przez przeszkody, który był pierwszym polskim medalem olimpijskim w konkurencji indywidualnej. Startował wówczas na koniu Picador. Zmarł wskutek obrażeń odniesionych po upadku z konia na planie filmu Andrzeja Wajdy pt. Popioły.Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Była matką aktora i scenarzysty Cezarego Harasimowicza

Zofia Mirska (1919-1991) - przedwojenna i powojenna aktorka, znana także jako Ewa Szeniec-Mirska. Zaczynała jako dziecięca aktorka mając 13 lat

Bożena Mrowińska (1942-2014) - aktorka

Kazimierz Orzechowski (1929-2019) - aktor, ksiądz katolicki, według aktora Jerzego Nasierowskiego był gejem. Najbardziej znany z roli ks. Leskiego w "Złotopolskich".

Agnieszka Paszkowska (1960-2017) - aktorka, żona Wojciecha Paszkowskiego

Andrzej Rettinger (1924-2001) - aktor i reżyser teatralny, uczestnik powstania warszawskiego (3 kompania 3 Batalionu Pancernego AK "Golski"). Żonaty z Marią Anielą Straszewską (1918-2011) – również reżyserka teatralną. Była odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Razem z pierwszym mężem Jerzym Potockim ukrywała Żydów w swoim domu w Skawinie.

Witold Skaruch (1930-2010) i Janina Traczykówna (1930-2022) - małżeństwo aktorów

Czesław Lasota (1932–2021) - aktor

Jadwiga Wiśniewska (1878-1944) - aktorka, jej córka Irena Ładosiówna, po mężu Klejer (1905-1976) - Powązki Wojskowe. Przed wybuchem I wojny światowej w wyniku utraty wzroku musiała zrezygnować z aktorstwa.

Lena Zelwerowicz (1903-1998) - aktorka, córka Aleksandra Zelwerowicza (1877–1955), żona aktora Józefa Orchonia. Pochowana dopiero w 2014. Przez 16 lat urna z jej prochami znajdowała się w prywatnym mieszkaniu jej przyjaciółki Niny Polan (1927-2004) w Nowym Jorku - Stare Powązki. W 1977 wraz z ojcem Aleksandrem Zelwerowiczem otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Pochowany na Powązkach Wojskowych

Bolesław Smela (1919-1987) - aktor

Jerzy Złotnicki (1934-2021) - aktor znany z "Klanu", "M jak miłość", "07 zgłoś" się czy "Domu".