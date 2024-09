Gruba afera gwiazdy "M jak miłość"! Joannę Kuberską pomylili z Mają Bohosiewicz! "To już nie jest śmieszne!"

Drodzy państwo, jest mi bardzo przykro, że po raz kolejny muszę zabierać głos w tej sprawie. Tym bardziej, że towarzyszy nam wszechobecna powódź w Polsce i chciałabym móc pomagać w tej sprawie, a nie walczyć z jakimś takim nie tyle kryzysem wizerunkowym, co przypisywaniem mojego wizerunku do nie mojego nazwiska. To już jest kolejny raz, kiedy jestem podpisywana zupełnie innym imieniem i nazwiskiem. (...) Chciałabym wpłynąć na weryfikację tego, jak my naprawdę wyglądamy. To już nie jest śmieszne, nie jest zabawne! To już jest któryś raz, kiedy mylicie mnie państwo z panią Mają Bohosiewicz! Bardzo, bardzo proszę o weryfikację danych i nie podpisywanie nie moich zdjęć moim imieniem i nazwiskiem.