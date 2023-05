Grycanki powracają po latach! Tak zmieniły się celebrytki, które 10 lat temu podbiły warszawskie salony [ZDJĘCIA]

Marta Grycan i jej córki na dobre w polskim show-biznesie pojawiły się w 2011 roku. Okrzyknięto je wówczas "polskimi Kardashiankami". Przez lata były częstymi bywalczyniami czerwonych dywanów, a także często można było zobaczyć je na okładach kolorowych gazet. W 2016 roku kobiety jednak zniknęły z przestrzeni publicznej. Do dziś wielu zadaje sobie pytanie, dlaczego tak się stało?

Wielki powrót Grycanek. Zostały przyłapane przez paparazzi na zakupach!

Grycanki choć nigdy nie skomentowały swojego zniknięcia z show-biznesu, to za kulisami mówiło się, że wpływ na ich zniknięcie z show-biznesu miał Adam Grycan, mąż Marty. Miał on zmusić je bowiem do opuszczenia celebryckiego świata. Od tamtej pory słuch po "polskich Kardashiankach" zaginął.

Ostatnio jednak paparazzi uwieczniło, jak Marta wraz ze swoją najmłodszą córką, Gabrielą dają się ponieść zakupowemu szaleństwu w sklepie ogrodniczym. Kobiety zaopatrzyły się w rośliny, które prawdopodobnie ozdobią ich ogród. Tak teraz wyglądają Grycanki. Najmłodsza córka to czysta kopia mamy! Zobaczcie zdjęcia.

A Wy, śledziliście poczynania Grycanek? Zagłosujcie w sondzie!

Zobacz poniższą galerię: Grycanki powracają! Tak teraz wyglądają

