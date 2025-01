Śmiech i żarty na scenie, a w domu płacz. Życiowy dramat Grzegorza Halamy, słynnego kabareciarza

Gwiazda "Na dobre i na złe" ujawniła się jako "kobieta osobna"! Co to znaczy?

Grzegorz Halama na polskiej scenie kabaretowej jest od wielu lat. Tysiące Polaków znają go z telewizyjnych występów, ale też z tych, które daje w nieco bardziej kameralnych warunkach. Od dawna swoimi żartami i skeczami bawi ludzi, ale mało kto wie, że mężczyzna mierzył się też z wieloma trudnościami w życiu prywatnym. Aktor kabaretowy, któremu ogromną popularność dała postać hodowcy drobiu z Chociul, pana Józka, nie miał lekko. Niektórzy mawiają nawet, że gdy schodził ze sceny, śmiech zamieniał się w płacz, bo Halama mierzył się z prawdziwymi wyzwaniami życia codziennego. W 2010 roku doszło do rozpadu jego małżeństwa z Dorotą Kurowicką, z którą doczekał się dwójki dzieci: Anny i Piotra. Kobieta razem z nimi wyjechała po rozwodzie do Wielkiej Brytanii, a mężczyzna nie mógł się z nimi przez to widywać. Rozłąka była dla niego bardzo trudna. - Niestety skończyło się tak, że jestem korespondencyjnym tatą i jest mi szalenie przykro. Nie stać mnie, żeby jeździć raz w miesiącu do Anglii - mówił wówczas w "Kulisach sławy". Po jakimś czasie rozpoczął nowy związek, którego owocem był syn. Ta relacja także się rozpadła, a wtedy kabareciarz stanął przed trudną decyzją, która odmieniła jego życie. Szczegóły poniżej.

Grzegorz Halama. Rozstania, rozłąka z dziećmi i samotne ojcostwo

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Grzegorz Halama wyznawał, że po rozstaniu z nową partnerką nadszedł w jego życiu trudny moment, w którym musiał w ciągu godziny podjąć decyzję o całkowitej zmianie swojego życia.

- O wzięciu pełnej odpowiedzialności za dziecko, czyli staniu się samotnym ojcem - mówił Grzegorz Halama. To nie było dla niego proste zadanie, tym bardziej, że wcześniej nie miał doświadczenia w pełnoetatowej opiece nad dzieckiem, w zasadzie bez wsparcia, ale finalnie wszystko dobrze się zakończyło.

Po latach samotności w życiu uczuciowym, na drodze Grzegorza Halamy pojawiła się Klaudia Synak, młodsza od niego o 21 lat menadżerka. Para zeszła się, a kobieta pomagała mu nawet w wychowywaniu syna. - Od trzech lat funkcjonowałem jako samotny ojciec, wychowując mojego synka. Obecność Klaudii jest wielkim wsparciem. Jest nam teraz lepiej - opowiadał Grzegorz Halama. Jak podaje Interia, ostatnio w mediach społecznościowych brakuje wspólnych zdjęć pary. - Co budzi pytania o ich obecny status - pisze portal. Fani mają nadzieję, że życie Halamy układa się mimo wszystko pozytywnie.

