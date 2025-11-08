Gwiazda "Barw szczęścia" została mamą. Wszystko pokazała w sieci

Kamila Kamińska poinformowała swoich obserwatorów, że kolejny raz została mamą. Na swoim profilu na Instagramie aktorka zamieściła urocze zdjęcie maluszka oraz kilka wzruszających słów o narodzinach synka. Fani natychmiast zareagowali, wysyłając setki gratulacji i życzeń dla szczęśliwej rodziny. Choć aktorka od lat utrzymuje swoje życie prywatne z dala od mediów, tym razem postanowiła podzielić się radosnym momentem ze światem. Wpis szybko zdobył ogromną popularność!

Gwiazda "Barw szczęścia" urodziła kolejne dziecko

Kamila Kamińska zdradziła, że chłopiec będzie nazywać się Witek. Z zamieszczonego przez nią w sieci posta wynika, że moment porodu był pełen szczęścia oraz spokoju. Aktorka przyznała, że poród przebiegł bez komplikacji, a maluszek i ona czują się świetnie.

Witaj Wituś. 22 października o 23:51 siłami natury do wody w Londynie - domu narodzin szpitala św. Zofii przyszedł na świat nasz Synek. Witold Aleksander Meyer - czytamy w sieci.

Nie zabrakło również podziękowań dla najbliższych oraz całego personelu medycznego, który towarzyszył jej podczas porodu. Widać, że aktorka cieszy się każdym detalem tego wyjątkowego wydarzenia i już zaczyna dzielić się swoją nową rolą z fanami.

Obserwatorzy szybko zareagowali słowami wsparcia i gratulacjami. W komentarzach pojawiły się między innymi: "Bardzo, bardzo gratuluję", "Popłakałam się, coś pięknego! Miłość, autentyczność. Dużo zdrowia dla Was wszystkich".

Radość Kamili Kamińskiej widać na każdym kroku. Gwiazda nie ukrywa, że od macierzyństwo jest dla niej wyjątkowym czasem. Fani mogą spodziewać się, że w kolejnych tygodniach aktorka podzieli się kolejnymi zdjęciami oraz wspomnieniami z pierwszych dni życia synka.

