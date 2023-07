Gwiazda disco polo, Elwira Mejk, zaatakowana za to, jak wygląda na plaży. Takiej reakcji nikt się nie spodziewał

Co za słowa!

Na profilu Elwiry Mejk na Instagramie znalazły się gorące zdjęcia z plaży w Turcji. Opis nie był jednak już tak wesoły: "Przyzwyczaiłam się już do takich epitetów jak: "stara rura", "stare pudło", "stara pudernica, co myśli, że ma 20 lat", "jest tak stara, że powinna sobie już dół na cmentarzu kopać", "obrzydliwa stara raszpla" (…) Chodzi o to, że według oceniających, kobieta w Polsce, w średnim wieku, nie może się już w ogóle pokazywać, uśmiechać, modnie ubierać, śpiewać i być na scenie, oddychać, po prostu żyć. Powinna zniknąć. Bo już jej nie wypada" - czytamy.

Elwira Mejk odpowiedziała hejterom: Żyję pełnią życia i zamierzam żyć

W rozmowie z nami artystka odniosła się do tych obrzydliwych słów. Na szczęście nie zaprząta sobie nimi głowy. - Jestem absolutnie odporna na komentarze niedowartościowanych ludzi. W internecie każdy jest bohaterem i znawcą wszystkiego, w rzeczywistości nikt z nich nie miałby odwagi podejść, patrząc mi w oczy i wypowiedzieć tego, co napisał - mówi piosenkarka, która ma naprawdę boskie ciało i nic dziwnego, że je eksponuje. - Żyję pełnią życia i zamierzam żyć. Życzę każdemu, aby czuł się ze swoim ciałem i życiem tak fantastycznie, jak ja - podsumowuje.

Postawa godna naśladowania!

Wzruszona Elwira Mejk o sytuacji na granicy z Białorusią: Syn nie przyjedzie do domu na wigilię