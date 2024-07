Gwiazda disco polo wyszła za mąż. Ślub w zamku i suknia z pokaźnym dekoltem

Magdalena Lubacz: Od "Projektu Lady" do gwiazdy disco polo

Sezon ślubny w pełni! W ostatnim czasie miłość i wierność ślubowali sobie Rafał Mroczek z ukochaną, Aleks Mackiewicz i Magdalena Zych czy gwiazdy TVN - Marta Warchoł i Iwona Widomska. Do ich grona dołączyła teraz Magdalena Lubacz (31 l.), zwana również jako Maluba.

O pięknej blondynce zrobiło się głośno w 2018 roku, gdy wygrała trzecią edycję "Projektu Lady". Maluba nie pozwoliła, by przysłowiowe pięć minut sławy przeszło jej koło nosa. Aktywnie prowadzi swoje konto na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 360 tysiące osób. Zagrała również w filmie "Dziewczyny z Dubaju" i konsekwentnie rozwija swoją karierę muzyczną.

"Muzyka disco ostatnio jest na coraz lepszym poziomie. Nowe gwiazdy są znakomicie przygotowane do zawodu, a Maluba jest właśnie jedną z nich. Ma bardzo charakterystyczną, rzadko spotykaną barwę głosu, jest świetnie wyszkolona wokalnie i co najważniejsze, ma 'to coś', co mają największe gwiazdy" - zachwycał się nią Tomek Lubert, z którym nagrała piosenkę "Ups Blondyna".

Magdalena Luba: Ślub i wesele w trzy tygodnie

W teledysku do tej piosenki można było zobaczyć m.in. Macieja Rataja, czyli ukochanego gwiazdy. W czwartek, 4 lipca, Magdalena pochwaliła się na Instagramie pierścionkiem zaręczynowym. "Powiedziałam TAK. Będę narzeczoną przez niecałe dwa dni! Już w sobotę nasz ślub! Jest we mnie tyle emocji, że nie wiem, co napisać! Jutro coś dla Was nagram prosto z serca. Ślub i wesele w trzy tygodnie? Tak - to możliwe" - pisała zachwycona.

I rzeczywiście, w miniony weekend zakochani wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w Zamku w Baranowie Sandomierskim, a para młoda na miejsce przyjechała karocą. Panna młoda miała na sobie klasyczną suknię z głębokim dekoltem. Całość jej stylizacji dopełniał pokaźnych rozmiarów bukiet czerwonych kwiatów. Czerwień dominowała również na weselnej sali. Pan młody wystylizowany był na biało-czarno.

Podczas weselnych uroczystości panna młoda zaprezentowała się w jeszcze dwóch innych stylizacjach. Podczas sesji zdjęciowej Magdalena ubrana była w piękną koronkową suknię, a na czas weselnych zabaw i pierwszego tańca wybrała dużo krótszą kreację. Piosenkarka zdradziła, że na naukę pierwszego tańca mieli zaledwie trzy dni. Do sieci trafiło nagranie z tej niezwykłej chwili!

