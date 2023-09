Współtwórca sukcesu Virgin lansuje teraz seksowną celebrytkę. Doda będzie zazdrosna o Malubę?

Antek Królikowski odpowiada na zarzuty Opozdy. Szokujące szczegóły! Płaci grube tysiące na aktorkę i jej matkę! "To ona OKRADA naszego syna"

Tomasz Lubert to niezwykle utalentowany muzyk. Na jego kompozycjach przed laty wypłynęła Doda, która zresztą wciąż okazjonalnie występuje ze swoim przyjacielem z zespołu Virgin. Artysta jednak nie zamyka się na inne projekty. To on oprócz Virgin wylansował jeszcze takie grupy jak Video czy Volver, a także komponował dla takich gwiazd jak Ewa Farna czy Karla Strzelba. Teraz przyszedł czas na Malubę!

Duet Maluba i Tomek Lubert to połączenie muzyki disco i rocka. Podobnych kompilacji jest mało na rynku, a to zapewne mocno elektryzuje. W teledysku oprócz samych autorów możemy zobaczyć partnera Maluby Macieja Rataja, ale też znaną z programu „Warsaw Shore” Elizę i Pawła. Dziewczyny prywatnie znają się od kilku lat i zawsze wspierają podczas swoich projektów. Ciekawe jak na nowy projekt przyjaciela zareagowała Doda, która podobno nie znosi konkurencji?

Lubert o współpracy z Malubą

Tomek Lubert choć ma duszę rockmana nie zamyka się na żadne dźwięki. - Muzyka disco ostatnio jest na coraz lepszym poziomie. Nowe gwiazdy są znakomicie przygotowane do zawodu, a Maluba jest właśnie jedną z nich. Ma bardzo charakterystyczną, rzadko spotykaną barwę głosu, jest świetnie wyszkolona wokalnie i co najważniejsze, ma „to coś”, co mają największe gwiazdy. Może konkurować praktycznie z każdym na polskiej scenie muzycznej. Dodatkowo jest niesamowicie pracowita, skromna i bardzo zaradna. Z wielką radością napisałem dla Magdy piosenkę „Ups Blondyna” oraz zagrałem na gitarze, a połączenie tanecznych rytmów z ostrą rockową gitarą dało piorunujący efekt - mówi „Super Expressowi” Lubert.

Koniecznie zobaczcie klip Maluby i Luberta do piosenki „Ups Blondyna”