Gwiazda "Klanu" miała wypadek! Już została przetransportowana do Polski

"Klan" emitowany jest bez dłuższych przerw na antenie telewizyjnej jedynki od 1997 roku. W ciągu niespełna 26 lat na planie serialu przewinęło się mnóstwo gwiazd - bardziej znanych, ale i tych trochę mniej. Jedną z tych, która należy do tego drugiego grona, jest Aldona Orman, która z produkcją związana jest od 2000 roku (z przerwą w latach 2004-2012). Aktorka od dłuższego czasu pracuje również na planie ""Domu wybranych". By nakręcić kolejne sceny, udała się z produkcją do Albanii. Niestety, jej podróż szybko się zakończyła...

Gwiazda "Klanu" miała wypadek! Aldona Orman została przetransportowana do Polski

Gwiazda na bieżąco relacjonowała fanom, co robi i gdzie się znajduje. Do stolicy Albanii dotarła z przesiadką w Wiedniu i tak samo była zmuszona stamtąd wrócić. Właśnie opinformowała, że miała wypadek.

- Wracam z Tirany na wózku, tu mnie pani wiezie, jestem już na lotnisku w Wiedniu. Dobrze, że już jestem w Europie, nie w tej dziwnej Tiranie, tam działy się bardzo dziwne rzeczy. Miejcie miły dzień i nie spadajcie z 3 metrów, tak jak ja ze sceny wczoraj, bo scena była nieoznaczona i nikt się tym nie interesował.

Już wcześniej aktorka miała pecha - na lotnisku w Wiedniu linie lotnicze zgubiły jej bagaż i na miejsce pracy dotarła bez niego. Mamy jednak nadzieję, że tym razem wszystkie jej rzeczy dotrą z nią do Polski, a kontuzja szybko przestanie dawać o sobie znać.