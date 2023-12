Gwiazda "Klanu" zaprosiła bezdomnego na Wigilię! Pan Darek stracił ukochaną

13:40

Co za wspaniały gest Paulina Holtz (46 l.) zapowiedziała, że w tym roku jej pusty talerz przy wigilijnym stole zostanie zapełniony. Wszystko przez to, że zaprosi do swojego domu pana Darka, niepełnosprawnego bezdomnego, który jakiś czas temu stracił ukochaną partnerkę, Agnieszkę.