Paulina Holtz jest córką znanej artystycznej pary - aktorki Joanny Żółkowskiej i reżysera Witolda Holtza. Rodzina najwyraźniej spędziła ostatnie święta razem, bo Paulina pochwaliła się uroczym zdjęciem na Instagramie. Na fotografii widzimy całą trójkę w doskonałych humorach, uśmiechniętych i radosnych. Fotografia została opatrzona krótkim, ale wiele mówiącym podpisem: "Moje najukochańsze dwie połówki, z których powstałam cała ja". Przy okazji Paulina złożyła swoim fanom świąteczne życzenia: "Dobrych Świąt dla wszystkich. Odpoczywajcie i cieszcie się bliskimi".

Rodzice Pauliny Holtz rozstali się 30 lat temu. Joanna Żółkowska i Witold Holtz byli razem przez 15 lat

Rodzice Pauliny Holtz to para o niezwykłym dorobku artystycznym. Joanna Żółkowska, choć największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Anny Surmacz-Koziełło w serialu "Klan", jest aktorką z ogromnym doświadczeniem teatralnym i filmowym. Próbowała swoich sił również w scenopisarstwie. Witold Holtz zaczynał swoja karierę jako aktor, jednak ostatecznie realizował się po drugiej strony kamery, w roli reżysera. Tworzyli związek przez półtorej dekady, choć go nie sformalizowali. Paulina jest najlepszym dowodem ich miłości. Rozstali się, gdy dziewczynka miała 13 lat. Joanna Żółkowska tak potem wspominała ten moment: - Nam najbardziej zależało na tym, żeby ona przeszła przez to suchą stopą. Powiedzieliśmy Paulinie, że to niczego nie zmienia w naszym stosunku do niej, że ją kochamy tak, jak kochaliśmy, że to nie ma w ogóle z nią nic wspólnego. To nam się coś nie udało.

Paulina Holtz i Joanna Żółkowska razem na planie "Klanu"

Paulina Holtz i Joanna Żółkowska przez wiele lat pracowały razem na planie tej produkcji. Joannie serial przyniósł rozpoznawalność, o jaką trudno na deskach teatralnych. Zbudowana przez aktorkę, niezwykle charakterystyczna postać Anny Surmacz-Koziełły, zawsze budziła skrajne emocje. Jedni ją kochają, inni nie mogą znieść. Z kolei dla Pauliny "Klan" był trampoliną do kariery. Rola Agnieszki Lubicz, córki Krystyny i Pawła przyniosła jej rozpoznawalność, a praca na planie pobudziła jej zamiłowanie do aktorstwa i była jej głównym źródłem utrzymania przez wiele lat. W międzyczasie zdążyła skończyć szkołę aktorską. Można ja podziwiać na deskach teatralnych.

