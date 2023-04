Gwiazda „Królowych życia” i FAME MMA zatrzymana przez policję! Narkotyki w tle!

Poznali się w "Love Island" i są razem do dziś. Oni stworzyli prawdziwe związki. Te pary to dowód na to, że się da!

Czarne chmury zawisły nad znaną z barwnego wizerunku i imprezowego stylu życia Katarzyną A. (40 l.), która dała się poznać publiczności w programie „Królowe życia” , a także jako zawodniczka FAME MMA. Znana celebrytka została zatrzymana przez warszawską policję. Teraz jej kariera może zawisnąć na włosku. Bohaterka reality show została zatrzymana we wtorek, 4 kwietnia przez policję w hotelu mieszczącym się w ścisłym centrum stolicy. Jak udało nam się dowiedzieć, bohaterka programu TTV trafiła na komendę, by złożyć wyjaśnienia.

Skandal z udziałem "Królowej Życia"! Awantury w prestiżowym hotelu!

Wcześniej, jak się dowiedzieliśmy, w jednym z hotelowych apartamentów, w którym przebywała, doszło do burdy.

- Pani Kasia A. została zabrana z hotelowego apartamentu, gdzie przebywała ze znajomymi. Podczas imprezy, którą sobie tam urządzili, doszło do zniszczenia pokoju. Obsługa hotelowa zaniepokojona dobiegającymi z pokoju odgłosami wezwała policję, która po przyjeździe znalazła przy awanturujących się osobach narkotyki. Wszyscy zostali zabrani na komendę – zdradza nasz informator, który wśród zatrzymanych osób rozpoznał bohaterkę „Królowych życia” i zawodniczkę Fame MMA.

Gwiazda FAME MMA zatrzymana! W tle narkotyki!

Aby potwierdzić zdarzenie, skontaktowaliśmy się z Komendą Rejonową Policji dla Warszawy Śródmieścia.

- Potwierdzamy, że zostały zatrzymane trzy kobiety i dwóch mężczyzn. Informacje o tym, co się wydarzyło, otrzymaliśmy od pracowników hotelu i na ich prośbę podjęliśmy interwencję - powiedział „Super Expressowi” podinsp. Robert Szumiata, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I. - Potwierdzam również to, że zabezpieczyliśmy narkotyki oraz że został zdewastowany jeden z apartamentów. Jesteśmy w trakcie ustaleń, kto dokładnie dopuścił się poszczególnych czynów oraz do kogo należały zabezpieczone narkotyki, kto zniszczył pokój i kto go wynajął… Osoby zostały zatrzymane do wyjaśnienia sprawy – przekazał „Super Expressowi” podinsp. Robert Szumiata.

O dalszych losach celebrytki będziemy informować na bieżąco.

