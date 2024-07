Magdalena S., uczestniczka programu "Love Island", zatrzymana przez policję. Kobieta dała się poznać szerszej publiczności za sprawą udziału w trzeciej odsłonie randkowego show, emitowanego na antenie TV4, który należy do telewizji Polsat. Magda po udziale w "Love Island" wyjechała do Wielkiej Brytanii i miała ponoć zajmować się działalnością we własnej firmie, zajmującej się wynajmem jachtów w Dubaju. Tymczasem okazuje się, że - jak podejrzewa brytyjska policja - celebrytka może być zamieszana w przestępczą działalność. Do jej zatrzymania doszło na lotnisku w Heathrow. Magazyn "The Daily Mail" podaje, że Magda S. miała pomagać grupie przestępczej w rozpowszechnianiu nielegalnych substancji psychoaktywnych. Brytyjski dziennik "The Sun" dodaje, że narkotyki były sprzedawane za pośrednictwem platformy Amazon, a ich łączna wartość to nawet 53 miliony funtów.

Gwiazda "Love Island" zatrzymana! Magda S. zamieszana w przestępczy handel. "53 miliony funtów"

Jak sprawa wyszła na jaw? Brytyjskie media opisują, że Polka miała kontaktować się z gangiem za pomocą aplikacji WhatsApp. Magdalena S. wysyłała wiadomości, które przykuły uwagę policjantów. Wówczas funkcjonariusze zorganizowali nalot i aresztowali kobietę. Dziennikarze twierdzą, że była uczestniczka "Love Island" przyznała się do zarzucanych jej czynów, choć niektóre media dodają, że nie do wszystkich. Magdalena S. miała zajmować się rozpowszechnianiem środków od marca do maja 2023 roku. Celebrytka trafiła do aresztu, w którym - podczas przygotowywania tego materiału - nadal przebywała. Teraz grożą jej bardzo poważne konsekwencje, w tym nawet pobyt w więzieniu.