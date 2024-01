Gwiazda nowej "Akademii Pana Kleksa" to córka Miss Polonia! Kim jest Julia Tychoniewicz, która zagrała Syrenę?

Ewa Farna jest nie do rozpoznania. Taka figura to skarb! Fani w zachwycie, my również

Jak zdradza Julia Tychoniewicz - przygotowania do roli w "Akademii Pana Kleksa" były niezwykle wymagające. – Zdjęcia kręciliśmy w zamku w Gołuchowie. Miałam dwa dni zdjęciowe i to był fantastyczny czas. Najpierw smarowano moje ciało specjalnym olejkiem, aby naciągnąć gumowy ogon na nogi, który tworzył jedną płetwę. Potem przez dwie godziny robiono mi charakteryzację – specjalny makijaż z użyciem brokatu i cieni - opowiadała w jednym z wywiadów.

– Poleciła mnie do tej roli koleżanka, która wiedziała, że poszukają dziewczyny, która bardzo dobrze pływa. Najpierw miałam lekcje w Warszawie, żeby zobaczyć, jak wypadnę z tym ogonem w basenie. Potem zrobiłam to samo na planie. Jest scena w filmie, gdy wskakuję do wody, a potem widać jak wynurzam się z głębin– dodała.

Gwiazda nowej "Akademii Pana Kleksa" to córka Miss Polonia! Kim jest Julia Tychoniewicz?

Julia jest gwiazdą Instagrama. Jej profil śledzi ponad 318 tys. osób. Na swoim koncie ma także wiele kampanii reklamowych dla takich marek jak: L’Oreal, Sinsay, Forever 21, Apart.

Ewa Tylecka, mama Julki, to Miss Polonia 1995. Nie jest to jedyny tytuł w jej karierze. Uzyskała m.in. tytuł Miss Słowianka 1996, I wicemiss Globe, Queen of Sunrise oraz I wicemiss American Dream Calendar Girl. Na przełomie 1996 i 1997 wyemigrowała na Florydę, gdzie pracowała jako modelka.

