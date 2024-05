Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka będzie oficjalny

Dopiero, co Kraków pochował jedną ikonę polskiej muzyki, a pięć dni później zaplanowane jest kolejne ostatnie pożegnanie legendy. 20 maja odbył się pogrzeb Jacka Zielińskiego z zespołu Skaldowie. Dzień po jego śmierci gruchnęła informacja o tym, że nie żyje Jan A.P. Kaczmarek, polski laureat Oscara za muzykę do filmu do filmu "Marzyciel". Wybitny kompozytor przed śmiercią bardzo ciężko chorował. Do tego leczenie było niezwykle kosztowne. Brakowało pieniędzy na leki... Do końca przy ukochanym mężu czuwała druga żona i matka najmłodszego syna Jana A.P. Kaczmarka - Aleksandra Twardowska-Kaczmarek. Wiadomo, już kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka. Kompozytor - podobnie jak Jacek Zieliński - spocznie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Ostatnie pożegnanie laureata Oscara będzie mieć charakter oficjalny.

Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka. Ksiądz prof. Jan Machniak odprawi mszę św.

To, że Jan A.P. Kaczmarek zostanie pochowany w Krakowie, nikogo dziwić nie powinno. - Jan A.P. Kaczmarek chciał być pochowany w Krakowie. Z tym miastem związał się nie tylko z powodów artystycznych, filmowych, ale przede wszystkim prywatnych. Założył tutaj swoją drugą rodzinę. Jego żona Aleksandra pochodzi z Krakowa. Jego syn z drugiego małżeństwa tutaj chodzi do szkoły. Tutaj był leczony. Ostatnie dwa lata spędził właściwie w Szpitalu Uniwersyteckim i w krakowskim hospicjum - podkreślił cytowany przez rmf24.pl Robert Piaskowski, pełniący funkcję dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka rozpocznie się mszą św. o godz. 12:00 w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła na ul. Grodzkiej w Krakowie. Msze odprawi specjalny ksiądz - wybitny specjalista od teologii duchowości, dla wielu prawdziwy autorytet w tej dziedzinie - ks. prof. Jan Machniak. Warto podać, że kapłan ten był bliskim współpracownikiem kardynała Stanisława dziwwisza. Po mszy św. prochy kompozytora i laureata Oscara zostaną złożone w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim.

