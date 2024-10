Gwiazda programu "Jeden z Dziesięciu" spodziewa się dziecka! Ciąża czasem radości. "Gratulacje"

Program "Jeden z Dziesięciu", który prowadzi Tadeusz Sznuk, jest nie tylko kultowym, lecz jednocześnie jednym z ulubionych show widzów TVP. Funkcjonuje na antenie od prawie trzech dekad, z niezmiennym prowadzącym, którego "nie ruszyła" żadna zmieniająca się władza stacji. Byłby to bowiem strzał w kolano, bo Sznuka uwielbia każdy, niezależnie od preferencji politycznych. On sam zresztą w tej materii nie udziela się wcale, co zapewne przekłada się na tę sympatię. Tymczasem pewne zmiany w "Jeden z Dziesięciu" ostatnio zaszły, co nie umknęło uwadze najwierniejszych widzów. Z ekranu zniknęła bowiem inna gwiazda programu - Sylwia Toczyńska, wierna asystentka, znana z wręczania upominków uczestnikom. Pani Sylwia od lat działa ramię w ramię ze Sznukiem, wprowadzając do studia bardzo pozytywną atmosferę. I choć niedawno fani zaczęli się niepokoić jej nagłym zniknięciem, to teraz sprawa się wyjaśniła. Sylwia Toczyńska jest bowiem w ciąży! Szczegóły poniżej.

Sylwia Toczyńska w ciąży. Asystentka programu "Jeden z Dziesięciu" spodziewa się dziecka

Uspokajamy: Sylwia Toczyńska nie odeszła z programu "Jeden z Dziesięciu", ani nie została z niego zwolniona. Powód jej zniknięcia z show jest przyjemniejszy: kobieta jest bowiem w ciąży! Pani Sylwia zakończyła spekulację, ogłaszając wspaniałą nowinę w mediach społecznościowych.

- Jestem pełna radości, wzruszenia i wdzięczności, że mogę podzielić się z wami nowiną o naszym małym wielkim cudzie. Będę mamą – napisała Sylwia Toczyńska na Instagramie. - Pewnie wszyscy domyśliliście się już, co jest na rzeczy, ale jeszcze raz, z wielką radością ogłaszamy, że rodzina "Jednego z dziesięciu" wkrótce się powiększy - dodano na oficjalnym profilu programu na Facebooku.

Jednocześnie produkcja zamieściła zdjęcie Sylwii Toczyńskiej, która stoi przy jednym ze stanowisk dla uczestników, na którym wyświetla się napis: "Sylwia 1+1". W komentarzach fani zasypali kobietę licznymi gratulacjami oraz życzeniami zdrowia dla niej, maluszka oraz całej rodziny. "Super Express" się do tych życzeń dołącza!

