Gwiazda "Rancza" przeżyła dramat. W tym roku straciła oboje rodziców

Gwiazda "Rancza" opublikowała także zdjęcia z rodzicami, w tym te archiwalne ze swojego dzieciństwa. - W tym roku odeszli moi rodzice. Zawdzięczam im wszystko. Ciężko opisać ból po ich stracie, codzienne zmaganie się z ich brakiem. Nie sposób pojąć ciężar żałoby dopóki nas nie dotknie. W to Zaduszne Święto życzę ukojenia wszystkim, którzy doświadczają straty. I pragnę podziękować wszystkim, którzy pomagali i nadal pomagają mi przechodzić przez ten trudny czas, bliskim, przyjaciołom, znajomym moim i rodziców za codzienną obecność, słowa wsparcia, za to że trwają w tym ze mną. Bez Was nie dała bym rady. Pierwsze zdjęcie ze stycznia tego roku, nic nie zapowiadało, że będzie jednym z ostatnich. Dzisiaj urodziny mamy - napisała Anna Iberszer.

Aktorka najbardziej kojarzona jest z roli Włoszki, policjantki Franceski Andreoni-Witebskiej w "Ranczu". Sama Iberszer także ma korzenie włoskie. Jej dziadek, Tadeusz Markowicz walcząc we Włoszech jako żołnierz armii gen. Andersa, poznał Angelę Gasperini, która urodziła się w Wenecji. Małżonkowie po wojnie zamieszkali pod Lublinem.

