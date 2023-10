Żona reaguje po skazaniu Michała Wiśniewskiego na karę więzienia! Łzy cisną się do oczu. Co będzie z dziećmi?!

Coming out Grety Burzyńskiej. Pokazała się z partnerką

Greta Burzyńska to jedna z nielicznych polskich aktorek, która otwarcie przyznaje, że jest osobą LGBT. W marcu 2022 roku gwiazda znana m.in. z seriali "Klan" czy "Na Wspólnej" opublikowała na Instagramie zdjęcia ze swoją dziewczyną. - Patrząc prosto w kosmos, ucząc się każdego dnia, tańczyć pośród gwiazd razem z Zuz. Kiedyś opowiem Wam o miłości - napisała Greta Burzyńska. Ponad rok po tym, gdy zrobiła coming out i zaprezentowała partnerkę, aktorka pokazała się na zdjęciu bez stanika. Teraz poszła jeszcze dalej. Artystka, która grała w serialach "Klan" i "Na Wspólnej", zdecydowała się wziąć udział w nagiej sesji do kalendarza magazynu "Replika", popularnego wśród osób LGBT.

Greta Burzyńska w sesji bez ubrania. Mówi o miłości do swojego ciała

Greta Burzyńska w zeszłym roku udzieliła wywiadu magazynowi. - Aktorkom się mówi, że lepiej się nie pokazywać albo nie mówić o tym, że kochają kobiety albo są związane z kobietami. Pojawia się pytanie: dlaczego - bo reżyser na nie źle spojrzy? (…) O kilkunastu aktorach wiemy, że są homo- czy biseksualni, co nie oznacza, że patrzymy na nich przez pryzmat tego, kim są albo kogo zagrali. Kobiety wciąż bardzo się boją, że może to mieć negatywne konsekwencje albo być negatywnie przyjęte - mówiła wówczas aktorka znana m.in. z "Klanu". Pytana o udział w sesji bez ubrania, Greta Burzyńska podkreśliła, że pozowanie nago oznacza dla niej "miłość do samej siebie i do swojego ciała".

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Grety Burzyńskiej