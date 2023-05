Rok temu ujawniła, że jest lesbijką. Teraz aktorka "Na Wspólnej" pozuje topless

Na jej profilu na Instagramie chętnie zamieszcza efekty artystycznych sesji zdjęciowych. Są tam także akty i fotografie topless. Na ostatnich zdjęciach nie ma na sobie stanika. - Uczę się siebie każdego dnia, dając sobie wskazówki, rady a czasem spoglądam z niedowierzaniem, dostrzegając dokąd serce mnie prowadzi. Nie przeżyję za nikogo jego życia, ani nikt nie przeżyje mego za mnie nikt nie dokona w moim imieniu wyborów, ani za nikogo nie będę wybierać. Moje serce za nikogo nie będzie kochać,ani nikt nie będzie kochał w moim imieniu. Jestem jednostką zmian, Jestem zmianą - napisała pod zdjęciami aktorka.

Przypomnijmy, że Greta Burzyńska ukończyła Warszawską Szkołę Filmową oraz AktorStudio Romy Gąsiorowskiej. Ma na swoim koncie także udział w teledyskach - w 2012 roku wystąpiła w klipie do utworu "Live for the Lights", którego wykonawcą jest DJ Gromee, a w 2013 pojawiła się w teledyskach do "Bring the beat" Mandaryny oraz "Nie daj mi zapomnieć" Looking4. Jeśli chodzi o grę aktorską, to wystąpiła w takich produkcjach jak: "Na dobre i na złe", "Ojciec Mateusz", "Na sygnale", "Na Wspólnej", czy "Klan". W etiudzie szkolejnej zagrała lesbijską scenę z Anastazją, córką Cezarego Pazury.