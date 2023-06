Gwiazda Top Model opublikowała wstydliwe zdjęcia. "Wyglądasz tu tak grubo"

Teraz Rzeźniczak uderza w Opozdę i porównuje ją do siebie. Odniósł się do jej relacji z Królikowskim i dolał oliwy do ognia. "Życie pokazało"

Gwiazda Top Model pokazała zdjęcia, których się wstydziła

Renata Kurczab jest znana widzom z 3. edycji Top Model. Udział w programie otworzył jej drzwi do kariery i do tej pory realizuje się zawodowo jako modelka w licznych kampaniach. Gwiazda Top Model jest również aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu można na bieżąco śledzić jej najnowsze osiągnięcia. Ostatnio Kurczab poruszyła także niezwykle ważną dla kobiet kwestię. Chodzi o postrzeganie swojego ciała i ruch body positive. Do takich przemyśleń nakłoniła modelkę jedna z jej ostatnich sesji zdjęciowych. Jak sama przyznała nie była do końca zadowolona z jej efektów i początkowo wcale nie chciała zamieszczać tych zdjęć., Po prostu się ich wstydziła, a jej wewnętrzny głos krytyki tylko ją w tym utwierdzał.

"Chciałam się z wami podzielić pewną myślą. Już miałam wstawiać nowe zdjęcia, które ostatnio zrobiłam. Jak wszyscy wiecie, to moja praca od 11 lat. W każdym razie... Myślałam o opublikowaniu tych dwóch, ale usłyszałem ten głos w mojej głowie mówiący "uuu, wyglądasz tu tak grubo", "nie powinnaś tego publikować", "co ludzie powiedzą", "co ludzie o tobie pomyślą", "ty jesteś profesjonalną modelką, powinnaś być w formie!" itd. itd. Cóż. Jestem kobietą, moje ciało wiele przeszło!" - napisała w swoim najnowszym poście na Instagramie Renata Kurczab.

Jak sama wyznała, podczas tej sesji zdjęciowej miała okres, czuła się po prostu źle. Jednak mimo to nie chciała rezygnować z projektu. "Niech moje ciało będzie moim ciałem w tym momencie" - pomyślała Kurczab.

Renata Kurczab ma do kobiet ważny apel

Modelka nie ukrywa, że jej przemyślania sprowadziły się do smutnej prawdy, że w świecie mody nie ma miejsca na "coś pomiędzy" - są modelki bardzo szczupłe albo plus size. A przecież każda kobieta jest inna. Dlatego Renata Kurczab zaapelowała do obserwatorów, aby cenili swoje ciała, takimi jakie są i nie porównywali się z innymi. "Doprowadziło cię to aż do teraz, do miejsca, w którym jesteś teraz. Przytul się i pokochaj siebie, pocałuj swoje ciało. Jesteś piękna bez względu na to, co ludzie myślą lub mówią, ponieważ jesteś sobą, jesteś wyjątkowa i tylko ty znasz prawdziwą siebie" - zakończyła swój wpis Kurczab.