Gwiazda "Top Model" potwierdza ciążę! Olga Samolińska ujawniła płeć dziecka

Zwyciężczyni drugiej edycji "Top Model" zostanie mamą. Olga Samolińska, dawniej Kaczyńska pokazała ciążowy brzuszek

Olga Samolińska, dawniej Kaczyńska, to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek programu "Top Model". W 2011 roku, jako 19-latka, Olga wygrała drugą edycję "Top Model". Wielu wróżyło blondynce o klasycznej urodzie wielką karierę na światowych wybiegach. Ona jednak porzuciła showbiznes dla... medycyny! Olga Kaczyńska zdała na studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i ukończyła je w 2021 roku. W dodatku na wymarzonej uczelni spotkała miłość. Z Łukaszem Samolińskim gwiazda "Top Model" spotykała się od 2018 roku. Rok później student medycyny poprosił ją o rękę podczas romantycznego pobytu na Kubie, a Olga - jeszcze wtedy Kaczyńska - oczywiście z radością powiedziała: "Tak!". Po bajecznym ślubie gwiazda nazywała się już Olga Samolińska.

Olga Samolińska uchyliła rąbka tajemnicy. Chodzi o płeć jej dziecka

Teraz piękna i mądra gwiazda podzieliła się ze swoimi obserwatorami kolejną radosną nowiną. Zwyciężczyni drugiej edycji programu pokazała na swoim koncie na Instagramie zdjęcie w bikini, prezentując rosnący ciążowy brzuszek. "Just the three of us" - napisała, a znaczy to "tylko nas troje". Z jednego z hasztagów można wywnioskować, jakiej płci będzie pierwsze dziecko Olgi Samolińskiej! Wszystko wskazuje na to, że modelka spodziewa się córeczki.

