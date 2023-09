i Autor: Akpa/EastNews/zz/Larry Le Vine/STAR MAX/IPx/Associated World Trade Center

Mrozi krew w żyłach

Gwiazda TVP była świadkiem zamachu na World Trade Center. Z traumą mierzy się do dziś!

Robert El Gendy to jedna z największych gwiazd TVP. Przez lata relacjonował najważniejsze wydarzenia sportowe z kraju i ze świata. W jednym z wywiadów dziennikarz wrócił pamięcią do tragicznego dnia, zamachu na World Trade Center. Był on wówczas w Nowym Jorku, ze skutkami tego zamachu mierzy się do dziś.