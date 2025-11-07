Chrzestny syn Beaty Tadli wziął udział w „Jeden z dziesięciu”! Gwiazda TVP pęka z dumy! "Wygrał skubany"

Chrześniak Beaty Tadli w kultowym programie TVP

Beata Tadla znana jest z profesjonalizmu i spokoju przed kamerą, ale tym razem emocje wzięły górę. Dziennikarka opublikowała na Instagramie relację, w której zdradziła, że jej chrześniak, Tomasz Tadla, wziął udział w legendarnym teleturnieju „Jeden z dziesięciu” – i nie tylko wystąpił, ale też wygrał odcinek! Na opublikowanym przez nią Instastory widać kadr z programu i rozemocjonowany podpis:

Pękam z dumy! Skubany wygrał! A nawet słowem chrzestnej nie pisnął, że bierze udział! Gratulacje, Tomciu!

– napisała Tadla, nie kryjąc wzruszenia.

Dziennikarka nie kibicowała, bo... o niczym nie wiedziała

Jak zdradziła dziennikarka, o występie swojego chrześniaka nie wiedziała wcześniej. Tomasz postanowił zachować udział w programie w tajemnicy aż do momentu emisji odcinka. Dla Tadli był to więc podwójny szok: nie tylko zobaczyła go w telewizji, ale dowiedziała się też o jego zwycięstwie. Tomasz zdobył 121 punktów i uplasował się na 2 miejscu na liście zwycięzców tego miesiąca. Na co dzień zajmuje się analizą danych w firmie dostarczającej oprogramowanie. Jak sam przyznaje, do udziału w programie namówiły go żona i... teściowa. O panu Tomaszu mieliśmy okazje już pisać, gdy dziennikarka opublikowała słodkie zdjęcia z jego malutkim synkiem na rękach. Internauci szybko podchwycili wpis dziennikarki, zasypując ją gratulacjami i komplementami.

Kultowy program i rodzinny sukces

„Jeden z dziesięciu” to jeden z najstarszych i najpopularniejszych teleturniejów w polskiej telewizji, znany z wymagających pytań i surowych zasad. Wygrana w programie to nie lada wyczyn – wymaga nie tylko szerokiej wiedzy, ale i stalowych nerwów. Nic dziwnego, że Beata Tadla nie kryła dumy z sukcesu swojego chrześniaka.

Dziennikarka, która od lat obecna jest na ekranie i w świecie mediów, podkreślała nie raz, jak ważne są dla niej więzi rodzinne. Teraz mogła przekonać się, że talent i błyskotliwość w rodzinie Tadlów to cecha dziedziczna.

