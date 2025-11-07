Chrzestny syn Beaty Tadli wziął udział w „Jeden z dziesięciu”! Gwiazda TVP pęka z dumy! "Wygrał skubany"

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-11-07 11:16

Rodzina Beaty Tadli ma powód do świętowania! Dziennikarka pochwaliła się w sieci, że jej chrześniak, Tomasz Tadla, zwyciężył w kultowym teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Co ciekawe, o swoim udziale nie powiedział do czasu emisji odcinka nawet swojej słynnej chrzestnej!

Chrześniak Beaty Tadli w kultowym programie TVP

Beata Tadla znana jest z profesjonalizmu i spokoju przed kamerą, ale tym razem emocje wzięły górę. Dziennikarka opublikowała na Instagramie relację, w której zdradziła, że jej chrześniak, Tomasz Tadla, wziął udział w legendarnym teleturnieju „Jeden z dziesięciu” – i nie tylko wystąpił, ale też wygrał odcinek! Na opublikowanym przez nią Instastory widać kadr z programu i rozemocjonowany podpis:

Pękam z dumy! Skubany wygrał! A nawet słowem chrzestnej nie pisnął, że bierze udział! Gratulacje, Tomciu!

– napisała Tadla, nie kryjąc wzruszenia.

Zobacz też: Spędziliśmy dzień z Beatą Tadlą. Pobudka o 4 rano, telewizja, a później nowa praca i... szpagaty. Jak ona daje radę? ZDJĘCIA

Dziennikarka nie kibicowała, bo... o niczym nie wiedziała

Jak zdradziła dziennikarka, o występie swojego chrześniaka nie wiedziała wcześniej. Tomasz postanowił zachować udział w programie w tajemnicy aż do momentu emisji odcinka. Dla Tadli był to więc podwójny szok: nie tylko zobaczyła go w telewizji, ale dowiedziała się też o jego zwycięstwie. Tomasz zdobył 121 punktów i uplasował się na 2 miejscu na liście zwycięzców tego miesiąca. Na co dzień zajmuje się analizą danych w firmie dostarczającej oprogramowanie. Jak sam przyznaje, do udziału w programie namówiły go żona i... teściowa. O panu Tomaszu mieliśmy okazje już pisać, gdy dziennikarka opublikowała słodkie zdjęcia z jego malutkim synkiem na rękach. Internauci szybko podchwycili wpis dziennikarki, zasypując ją gratulacjami i komplementami.

Zobacz: Dziennikarki na parkiecie! Tak tańczyły Dobrosz-Oracz i Tadla!

Kultowy program i rodzinny sukces

„Jeden z dziesięciu” to jeden z najstarszych i najpopularniejszych teleturniejów w polskiej telewizji, znany z wymagających pytań i surowych zasad. Wygrana w programie to nie lada wyczyn – wymaga nie tylko szerokiej wiedzy, ale i stalowych nerwów. Nic dziwnego, że Beata Tadla nie kryła dumy z sukcesu swojego chrześniaka.

Zobacz też: Rozpromieniona Beata Tadla pozuje z synem. Ale zmężniał, można się zauroczyć

Dziennikarka, która od lat obecna jest na ekranie i w świecie mediów, podkreślała nie raz, jak ważne są dla niej więzi rodzinne. Teraz mogła przekonać się, że talent i błyskotliwość w rodzinie Tadlów to cecha dziedziczna.

Zobacz też galerię : Beata Tadla pochwaliła się synem. Tak dziś wygląda Jan Kietliński

Beata Tadla
13 zdjęć
Beata Tadla przekazała wspaniałą wiadomość. Dzidziuś już jest na świecie
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BEATA TADLA
TVP
JEDEN Z DZIESIĘCIU