Gwiazda TVP ujawniła, ile zarabia. Trzymajcie się!

Gwiazda TVP narzeka na zarobki. Słusznie?

Justyna Dobrosz-Oracz pracuje w TVP od 1998 roku. W 2016 r. straciła pracę po zmianie władzy, ale "przezimowała" w "Gazecie Wyborczej" i przy kolejnej zmianie wróciła. Kiedy dziennikarka pracowała w "Teleexpressie" i "Wiadomościach", teraz prowadzi dwa programy: "Pytanie dnia" i "Woronicza 17". Dawniej Dobrosz-Oracz była znana jako reporterka i korespondentka sejmowa, teraz osiadła już w telewizji i stamtąd komentuje rzeczywistość. Dziennikarka znana jest jednak dobrze w Sejmie, także z dawnych czasów i właśnie to spowodowało lawinę zdarzeń, która doprowadziła gwiazdę do wyznania na temat zarobków.

Poseł PiS przyparł dziennikarkę TVP do muru

Jak przypomniał portal "Wprost.pl", 18 października Dariusz Matecki - poseł klubu PiS - opublikował na swoim kanale na YouTube nagranie, w którym dokonuje „kontroli poselskiej u pani funkcjonariusz Dobrosz-Oracz”. Na wideo widać, jak polityk zadaje "królowej TVP" trudne pytania.

Dlaczego TVP zatrudnia hejterki? Ile zarabia w TVP? Czy przeprosi księdza Olszewskiego za obrzydliwe, urbanowskie kłamstwa? Sami oceńcie – zapytał pod publikacją materiału wideo Dariusz Matecki.

Dziennikarka TVP nie podała kwoty

Na wideo udostępnionym przez posła słychać, jak dziennikarka TVP obiecuje, że następnego dnia ujawni swoje zarobki. I faktycznie 19 października opublikowała na Facebooku post, w którym wyliczyła, że jej wynagrodzenie jest znacznie niższe niż jej poprzedników za czasów rządów PiS. Można odnieść wrażenie, że dziennikarka wręcz czuje się pokrzywdzona spadkiem swojej miesięcznej pensji. Poznajmy więc szczególy.

Nie muszę, ale chcę. Zgodnie z obietnicą złożoną publicznie. Zarabiam w TVP 22 proc. tego, co Michał Adamczyk, 23 proc. tego, co Danuta Holecka i 21 proc. tego, co Jarosław Olechowski. aktycznie na rękę dostaję jeszcze mniej. Mam jedną umowę o pracę. Bez dodatków za autorski program. Nie «ogrywam» państwa na dwóch umowach, aby płacić niższe podatki i składki. Nie omijam przepisów, regulaminów TVP. Nie uprawiam kreatywnej księgowości”. Następnie wskazała: „PS. Procenty wyliczone od zarobków brutto w 2023 roku (Adamczyk, Holecka) i 2022 rok (Olechowski). Nie uwzględniają ukrytych umów pracowników TVP w czasach rządów PiS. Obecne władze TVP ujawniły zarobki wszystkich dyrektorów. Czego poprzednicy nie chcieli zrobić - grzmi na swoim profilu na Facebooku dziennikarka TVP.

Poseł PiS ujawnił zarobki Dobrosz-Oracz

Poseł PiS nie zostawił wyznań Dobrosz-Oracz bez odpowiedzi. W swoim poście dziennikarka TVP napisała w zasadzie wszystko, tylko nie podała kwoty swoich zarobków, więc Dariusz Matecki zrobił to za nią.

Czyli Justyna Dobrosz-Oracz zarabia jakieś max. 30 tys. miesięcznie na umowie o pracę w TVP? Na nagraniu mówi, że «mało». Czy to jest mało? To więcej niż prezydent czy premier. Pytanie dodatkowe, ile do tego jest premii? Kwartalna, roczna? Czy pobiera wynagrodzenie w firmach zewnętrznych realizujących produkcje dla mediów publicznych? – ujawnił na Facebooku poseł Matecki.

Dziennikarka TVP zarabia za mało?

Jak przypomniał portal "Wprost.pl" niedawno Dariusz Joński ujawnił, iż od kwietnia do grudnia 2023 roku Michał Adamczyk zarobił łącznie ponad 372 tys. złotych z tytułu umowy o pracę. Z kolei zarobki Jarosława Olechowskiego za 2022 rok wyniosły 1,4 mln złotych.

Patrząc na te kwoty można dostać zawrotów głowy. Ale przyjrzyjmy się prawdzie. Dziennikarka TVP co miesiąc odbiera ok. 30 tys. pensji. Czy to naprawdę jest tak mało, że warto o to "kruszyć kopie"?

Sonda Czy Jacek Kurski był dobrym prezesem TVP? Tak. Nie.