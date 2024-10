Tłumy pod aresztem śledczym! Team Budda walczy o swojego idola

Jak dla mnie gość ma jaja :) komentują negatywnie tylko ci co nigdy w życiu nic nie osiągną ;) gość postawił się systemowi . A wy jak baranki siedzicie za najniższą krajową i hejtujecie ;) . Dopóki była opcja coś wygrać to Kamil dobry . Jak dawal hajs to dobry . Noga się powinęła już źle ... Złodziej i oszust ? Jak dla mnie - nikogo nie zabił , nie handlował narkotykami, nie handlował ludźmi , nie handlował organami? - działał na korzyść ludzi i swoją ? To nie jest przestępcą... Ucierpiał US ? A ilu w polskim rządzie nas w chuja robi - a wyborcy Po PiS latają od urny do urny co wybory .... Wyjdzie na prostą :) . Ja życzę powodzenia . Otwarte głowy i twardo stąpające osoby po ziemi zawsze będą się trzymać razem 💪

Szkoda, że tak głośno o Nim w tv nie było jak podarował np. domki dla powodzian! #teambudda 🙌

TeamBudda ——————>

Ale jak tankowaliście fury za jego to nikomu nie przeszkadzało, a teraz wielki przestępca. Typowe polaczki cebulaczki 🙂 Dla mnie to jest gość który miał przynajmniej jakiś pomysł na siebie i coś osiągnął w tak młodym wieku nieważne w jaki sposób . Pokażcie mi tych wszystkich świętych co dorobili się legalnie 👌🏽😊

Trzymaj się mordko pomimo tego całego gówna dla mnie będziesz wzorem do naśladowania oglądałem cię od samego początku najwierniejsi fani zawsze zostają💪❤️

Każdy z Was by zajumał komuś złotówkę, bo taki już jest typowy Polak. Gdy Budda rozdawał kasę i pomagał ludziom, wszyscy byli jego fanami. Gdzie są teraz ci koledzy z branży? Boją się? Tacy z nich przyjaciele?