W poniedziałkowy poranek w mediach pojawiła się informacja o zatrzymaniu Buddy przez CBŚP. Doszło również do zabezpieczenia majątku. We wtorkowe z kolei prokuratura poinformowała, że Kamilowi L. postawiono zarzuty. Dziennikarze portalu pudelek.pl skontaktowali się z rzeczniczką prokuratury, która przekazała, co grozi oskarżonemu youtuberowi.

Prawnik Buddy wydał oświadczenie

We wtorek z dziennikarzami skontaktował się prawnik Buddy. Mateusz Mickiewicz wystąpił przez zgromadzonymi i przedstawił oświadczenie w imieniu swojego klienta, w którym zapewniał o jego niewinności.

Przyznaję, że zostały przeprowadzone czynności procesowe z udziałem mojego mocodawcy. Mój mocodawca oczywiście nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył obszerne wyjaśnienia. Będziemy oczywiście dochodzić sprawiedliwości i wykazywać, że te zarzuty są absolutnie bezzasadne - miał powiedzieć podczas spotkania.

Mężczyzna dodał, że nie może wyjawić, jakie zarzuty zostały postawione jego klientowi, ponieważ aktualnie trwa postępowanie przygotowawcze.

Z uwagi na tajemnicę postępowania przygotowawczego, nie mogę wskazać, jakie to są zarzuty, natomiast pan Kamil z całą stanowczością zaprzecza zasadności postawionych zarzutów i będzie robił wszystko, żeby udowodnić swoją niewinność – mówił prawnik przed ogłoszeniem zarzutów.

W dalszej części oświadczenia dodał, że jego klient niczego nie ukrywa i współpracuje ze służbami.

Pan Kamil absolutnie niczego nie ukrywa. Złożył szerokie wyjaśnienia. Współpracuje z organami ścigania. Natomiast w żadnym zakresie żadnego czynu zabronionego nie popełnił i przedstawił na to szeroki materiał dowodowy - informował Mickiewicz.

Jak się okazuje, nie tylko Budda został zatrzymany. Jeszcze dziewięć osób zostało oskarżonych w sprawie. Adwokat odniósł się także do nich.

Do innych osób nie chcę się odnosić. Przekazuję jedynie informację od pana Kamila, że jest niewinny i będzie swojej niewinności dowodził w ramach tego postępowania - przekazał mediom.

